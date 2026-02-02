Antibakteriální vysavač VCH 4 UVClean

Hloubkové čištění matrací a textilií – UV-C světlo, vibrace a silný sací výkon odstraní 99,9 % bakterií a roztočů, ideální pro alergiky.

Vysavač VCH 4 UVClean zajistí zdravý a čistý spánek. Matrace a polštáře jsou domovem milionů roztočů a bakterií, které mohou způsobovat alergie. Tento přístroj je odstraní hloubkově – nejen viditelné nečistoty, ale i alergeny usazené ve vláknech. Kombinace tří technologií zajišťuje dokonalý účinek: rotační válec uvolní z matrace prach, odumřelé kožní buňky a roztoče, výkonný sací motor je bezpečně vysaje do nádoby a UV-C světlo zničí až 99,9 % bakterií a roztočů. Vysavač na matrace VCH 4 UVClean tak chrání vaše zdraví a poskytuje hygienicky čisté lůžko a textilní povrchy. Vhodné i na pohovky a další podobné čalounění.

Charakteristické znaky a výhody
Antibakteriální vysavač VCH 4 UVClean: Sací výkon 500 W
Sací výkon 500 W
Výkonný motor vysaje všechny uvolněné částice, vlasy a prach, aniž by něco zanechal.
Antibakteriální vysavač VCH 4 UVClean: Výkonný rotační kartáč
Výkonný rotační kartáč
Silné vibrace rotačního válce (180 úderů/s) uvolňují i hluboce usazené a odolné nečistoty, roztoče a jejich výkaly z matrací a jiných textilních povrchů.
Antibakteriální vysavač VCH 4 UVClean: Spolehlivé UV-C světlo
Spolehlivé UV-C světlo
Integrované UV-C světlo působí na povrch a spolehlivě neutralizuje 99,9 % všech bakterií a roztočů bez použití chemikálií.
Inovativní dvoukomorový systém nádob
  • Po vysátí je prach rychle roztočen cyklónovou technologií, což způsobuje, že hrubé částice padají do první komory nádoby a jemný prach do druhé komory.
  • Oddělení vzduchu a nečistot zajišťuje trvalý a účinný sací výkon.
Dlouhý napájecí kabel
  • Široký sortiment šetří čas a zvyšuje pohodlí, protože velké plochy lze vyčistit najednou – bez zastavení.
Odvlhčování horkým vzduchem o teplotě 65 °C
  • Odvlhčování horkým vzduchem vytváří suché, proti roztočům a bakteriím odolné mikroklima v matraci a na jiných textilních površích, čímž zabraňuje výskytu roztočů a plísňových spor.
Kompaktní a lehká konstrukce
  • Zajišťuje snadnou manipulaci pro pohodlné a všestranné čištění. Po použití lze zařízení uložit na polici nebo do skříně, aby se ušetřilo místo.
Snadné finální čištění
  • Pečlivě navrženo tak, aby údržba a čištění všech částí bylo rychlé, hygienické a nekomplikované. Vyprazdňování odpadu ze zařízení je rychlé, takže se můžete okamžitě vrátit k úklidu.
Specifikace

Technické údaje

Objem nádoby na nečistoty (ml) 400
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 80
Odvlhčování horkým vzduchem (°C) 65
Jmenovitý příkon (W) 500
Délka kabelu (m) 5
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 309 x 240 x 170

Vybavení

  • Klepací váleček
  • Pěnový filtr: 2 Kusy
  • Ochranný filtr motoru: 3 Kusy

Videa

Oblasti použití
  • Matrace
  • Čalouněný nábytek
  • Dětské postele
Příslušenství
Náhradní díly VCH 4 UVClean

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.