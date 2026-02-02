AKU Tyčový vysavač VCS 3 Nano Complete

Bezdrátový vysavač VCS 3 Nano – kompaktní a výkonný pomocník pro čistou domácnost s inovativní detekcí nečistot, inteligentní regulací sacího výkonu a LED osvětlením.

Bezdrátový vysavač VCS 3 Nano je kompaktní a výkonný pomocník pro každodenní úklid. Díky inteligentní detekci nečistot se sací výkon automaticky přizpůsobuje míře znečištění, aby bylo zajištěno efektivní čištění a co nejlepší výdrž baterie. Displej Clean Control poskytuje informace o aktuálním režimu čištění a úrovni znečištění. Díky moderní technologii BLDC motoru a optimalizovanému utěsnění podlahové hubice zaručuje vynikající sběr prachu na všech površích. LED osvětlení na podlahové hubici zviditelňuje i ty nejjemnější nečistoty. Otočný kloub o 180° nabízí vysokou manévrovatelnost a hladce klouže kolem nábytku a do rohů. Víceúrovňový systém HEPA filtrů, který spolehlivě zachycuje 99,9 % vysávaných částic (testováno podle normy EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), zajišťuje čistý výstupní vzduch, díky čemuž je VCS 3 Nano ideální volbou pro alergiky. S hlučností méně než 79 dB je vysávání tiché jako šepot, což je ideální pro domácnosti s dětmi nebo domácími mazlíčky. Nabíjení přes USB-C pro větší pohodlí a flexibilitu; navíc lze zařízení uložit do nástěnného držáku, aby se ušetřilo místo.

Charakteristické znaky a výhody
AKU Tyčový vysavač VCS 3 Nano Complete: Technologie automatického rozpoznávání
Technologie automatického rozpoznávání
Inteligentní detekce nečistot optimalizuje výkon čištění v automatickém režimu. Tento režim automaticky detekuje množství nečistot a podle toho upravuje sací výkon ve třech stupních.
AKU Tyčový vysavač VCS 3 Nano Complete: Čistý ovládací displej
Čistý ovládací displej
Displej poskytuje neustálé informace o procesu čištění a stavu zařízení – včetně režimu čištění, stupně znečištění podlahy (v automatickém režimu) a stavu baterie. V automatickém režimu displej používá barevný kód k označení stupně znečištění: tyrkysová barva pro žádné až malé znečištění, modrá barva pro střední znečištění a fialová barva pro silné znečištění.
AKU Tyčový vysavač VCS 3 Nano Complete: Otočný kloub o 180° a LED osvětlení
Otočný kloub o 180° a LED osvětlení
VCS 3 Nano se snadno pohybuje kolem jakýchkoli překážek a osvětluje i ty nejtmavší kouty – pro důkladné čištění bez kompromisů.
Ultra lehký a kompaktní
  • S celkovou hmotností pouze cca 2,3 kg usnadňuje úklid, zejména na schodech nebo nad hlavou.
  • V režimu ručního vysavače je ještě lehčí – bez příslušenství váží pouze přibližně 1,4 kg.
HEPA výkon pro více než 99,9% filtraci
  • Dýchejte volně: filtr HEPA udržuje vzduch v interiéru čistý a zdravý.
  • Zachytí 99,9 % částic (testováno podle normy EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideální pro alergiky.
  • Pro hygienický a čistý domov – bez prachu a alergenů.
Účinný turbo kartáč
  • Špičková technologie podlahové hubice s elektrickým pohonem pro důkladné čištění všech typů podlah.
  • Dokonale navržená těsnění zajišťují maximální sací výkon a účinné odstranění nečistot – i v případě odolných nečistot.
  • Snadno sbírá zvířecí chlupy, prach a hrubé nečistoty z koberců, tvrdých podlah a čalounění.
Vysokorychlostní BLDC motor – výkonný a odolný
  • Působivý čisticí výkon díky vysokým rychlostem a optimálnímu sacímu výkonu.
  • Bezkartáčový pohon pro dlouhou životnost a spolehlivost – prodlužuje životnost vašeho vysavače.
Relativně tichý provoz (max. 79 dB)
  • Ideální pro domácnosti s dětmi a domácími mazlíčky – žádné zbytečné rušení hlukem.
Tři režimy čištění – flexibilní a efektivní
  • V režimu eco!mode spotřebovává zařízení polovinu energie oproti automatickému režimu a poskytuje až 50 minut provozu.
  • Automatický režim pro automatické nastavení sacího výkonu.
  • Režim Boost pro maximální výkon při odolných nečistotách – pro zářivě čisté výsledky.
USB-C připojení a bohatá výbava
  • Díky připojení USB-C je kompatibilní s většinou nabíječek baterií.
  • Správné příslušenství pro každý úklidový úkol, ať už se jedná o štěrbinovou hubici, měkký kartáč na nábytek nebo hubici na čalounění.
  • Nástěnný držák pro úsporu místa – ideální pro malé byty a stísněné prostory.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádrže (ml) 600
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Kapacita (Ah) 2,5
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / cca 50 Normální režim: / cca 20 Režim boost: / cca 10
Doba nabíjení baterie (min) 240
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1100 x 250 x 224

Obsah balení

  • Typ filtru HEPA: HEPA-filtr (EN 1822:1998)
  • Vysoce účinný filtr: 1 Kusy
  • Univerzální podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Štětec na nábytek
  • Držákpříslušenství
  • Malý nástěnný držák

Vybavení

  • Nabíječka baterií: 5 V – 12 V USB-C nabíjecí kabel + adaptér (1 kus od každého)
  • Bezsáčkový filtrační systém
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Senzor prachu

Videa

Oblasti použití
  • Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
  • Koberce
  • Textilní povrchy
  • Schody
Příslušenství
Náhradní díly VCS 3 Nano Complete

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.