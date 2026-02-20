Nůžky na trávu GSH 2 Plus

Přesnost, která inspiruje: S akumulátorovými nůžkami na trávu a keře 2v1 zastřihnete okraje trávníku a keře během chvilky!

Přesnost, která zaujme: S našimi lehkými akumulátorovými nůžkami na trávu a keře GSH 2 Plus s vestavěným akumulátorem snadno zastřihnete okraje trávníku u cestiček, kolem záhonů nebo podél terasy. Náš přesný 11 cm dlouhý nůž na keře slouží k tvarování zahradních keřů. Mezi další výhody patří rychlá výměna nožů bez použití nářadí stisknutím tlačítka, poutko v držáku keřového nože pro úsporu místa při skladování a také teleskopická rukojeť jako volitelné příslušenství (není součástí dodávky) pro pohodlné stříhání okrajů trávníku.

Charakteristické znaky a výhody
Nůžky na trávu GSH 2 Plus: Výměna lišty bez použití nářadí
Výměna lišty bez použití nářadí
Přepínání mezi noži na trávu a keře je díky rychlovýměnnému systému snadné.
Nůžky na trávu GSH 2 Plus: Laserem broušené diamantové ostří
Laserem broušené diamantové ostří
Dosahují přesných výsledků.
Nůžky na trávu GSH 2 Plus: Ergonomická rukojeť
Ergonomická rukojeť
Pro příjemné držení i při delší práci.
Smyčka držáku
  • Pro uložení na malém prostoru.
Bezpečnostní vypínač
  • Zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na trávu a keře.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Délka střihu s lištou na keře (cm) 11
Rozteč zubů lišty na keře (mm) 8
Šířka střihu s čepelí na trávu (cm) 8
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí baterie (V) 3,6
Výkon na jedno nabití – stříhání keřů* (m) max. 400
Výkon na jedno nabití – stříhání trávy (m) max. 500
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 50
Čas nabíjení baterie (min) 155
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 392 x 81 x 132

Délka čepele /
** Aplikace s travním listem

Vybavení

  • Lišta na keře
  • Čepel na trávu
  • Závěsné oko
  • Ochrana čepele

Videa

Oblasti použití
  • Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
  • Zmlazovací střih a tvarovací střih křovin a keřů
Příslušenství
Náhradní díly GSH 2 Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.