Nůžky na trávu GSH 4-4
Malý, ale mocný: Nůžky na trávu a keře 2v1 na baterie jsou ideální pro stříhání a tvarování okrajů trávníků a keřů.
Přesnost, která nemá obdoby: Díky 8 cm širokému noži lehkých akumulátorových nůžek na trávu a keře GSH 4-4 Plus máte nyní úhledné okraje trávníku u cestiček, kolem záhonů nebo podél terasy. Přesný 11 cm dlouhý nůž na keře slouží ke stříhání zahradních keřů. Mezi další funkce patří rychlá výměna nožů bez použití nářadí stisknutím tlačítka, poutko v držáku na keřové nože pro úsporu místa při skladování a také teleskopická rukojeť jako volitelné příslušenství (není součástí dodávky) pro pohodlné stříhání okrajů trávníku bez únavy.
Charakteristické znaky a výhody
Výměna lišty bez použití nářadíPřepínání mezi noži na trávu a keře je díky rychlovýměnnému systému snadné.
Laserem broušené diamantové ostříDosahují přesných výsledků.
Ergonomická rukojeťPro příjemné držení i při delší práci.
Smyčka držáku
- Pro uložení na malém prostoru.
Bezpečnostní vypínač
- Zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na trávu a keře.
4 V baterie Kärcher Power je k dispozici jako samostatné příslušenství
- Maximální flexibilita a prodloužená doba provozu díky přídavné baterii.
- Dlouhá životnost, bezpečnost a výkon díky Li-Ion článkům.
- Kompatibilní se všemi zařízeními Kärcher 4 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|4 V Platforma baterie
|Délka střihu s lištou na keře (cm)
|11
|Rozteč zubů lišty na keře (mm)
|8
|Šířka střihu s čepelí na trávu (cm)
|8
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Výkon na jedno nabití – stříhání keřů* (m)
|max. 450 (2,5 Ah)
|Výkon na jedno nabití – stříhání trávy (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 60 (2,5 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|392 x 81 x 132
Délka čepele /
** Aplikace s travním listem
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Lišta na keře
- Čepel na trávu
- Ochrana čepele
Vybavení
- Závěsné oko
Videa
Oblasti použití
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
- Zmlazovací střih a tvarovací střih křovin a keřů
- Keře
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly GSH 4-4
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.