Nůžky na trávu GSH 4-4 Plus Battery Set

Dokonalá zahradní pomůcka: Nůžky na trávu a keře 2v1 s vyměnitelnou baterií jsou ideální pro přesné stříhání okrajů trávníku a tvarování keřů.

Přesnost, která nemá obdoby: Díky 8 cm širokému noži lehkých akumulátorových nůžek na trávu a keře GSH 4-4 Plus Battery Set, včetně vyměnitelného akumulátoru 4 V Battery Power, máte nyní úhledné okraje trávníku u cest, kolem záhonů nebo podél terasy. Přesný 11 cm dlouhý nůž na keře slouží ke stříhání zahradních keřů. K dalším funkcím patří rychlá výměna nožů bez použití nářadí stisknutím tlačítka, poutko v držáku keřového nože pro úsporu místa při skladování a také teleskopická rukojeť jako volitelné příslušenství (není součástí dodávky) pro pohodlné stříhání okrajů trávníku bez únavy.

Charakteristické znaky a výhody
Nůžky na trávu GSH 4-4 Plus Battery Set: Výměna lišty bez použití nářadí
Výměna lišty bez použití nářadí
Přepínání mezi noži na trávu a keře je díky rychlovýměnnému systému snadné.
Nůžky na trávu GSH 4-4 Plus Battery Set: Laserem broušené diamantové ostří
Laserem broušené diamantové ostří
Dosahují přesných výsledků.
Nůžky na trávu GSH 4-4 Plus Battery Set: Ergonomická rukojeť
Ergonomická rukojeť
Pro příjemné držení i při delší práci.
Smyčka držáku
  • Pro uložení na malém prostoru.
Bezpečnostní vypínač
  • Zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na trávu a keře.
4 V Kärcher Battery Napájecí baterie je součástí dodávky
  • Maximální flexibilita a prodloužená doba provozu díky přídavné baterii.
  • Dlouhá životnost, bezpečnost a výkon díky Li-Ion článkům.
  • Kompatibilní se všemi zařízeními Kärcher 4 V Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 4 V Platforma baterie
Délka střihu s lištou na keře (cm) 11
Rozteč zubů lišty na keře (mm) 8
Šířka střihu s čepelí na trávu (cm) 8
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Kapacita (Ah) 2,5
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití – stříhání keřů* (m) max. 450 (2,5 Ah)
Výkon na jedno nabití – stříhání trávy (m) max. 600 (2,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 60 (2,5 Ah)
Doba nabíjení baterie s nabíječkou (min) 130 / 150
Nabíjecí proud (A) 1
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 392 x 81 x 132

Délka čepele /
** Aplikace s travním listem

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Lišta na keře
  • Čepel na trávu
  • Ochrana čepele

Vybavení

  • Baterie: 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: Nabíječka 4 V baterie /1 ks)
  • Závěsné oko
Videa

Oblasti použití
  • Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
  • Zmlazovací střih a tvarovací střih křovin a keřů
  • Keře
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.