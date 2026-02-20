Nůžky na trávu GSH 4-4 Plus Battery Set
Dokonalá zahradní pomůcka: Nůžky na trávu a keře 2v1 s vyměnitelnou baterií jsou ideální pro přesné stříhání okrajů trávníku a tvarování keřů.
Přesnost, která nemá obdoby: Díky 8 cm širokému noži lehkých akumulátorových nůžek na trávu a keře GSH 4-4 Plus Battery Set, včetně vyměnitelného akumulátoru 4 V Battery Power, máte nyní úhledné okraje trávníku u cest, kolem záhonů nebo podél terasy. Přesný 11 cm dlouhý nůž na keře slouží ke stříhání zahradních keřů. K dalším funkcím patří rychlá výměna nožů bez použití nářadí stisknutím tlačítka, poutko v držáku keřového nože pro úsporu místa při skladování a také teleskopická rukojeť jako volitelné příslušenství (není součástí dodávky) pro pohodlné stříhání okrajů trávníku bez únavy.
Charakteristické znaky a výhody
Výměna lišty bez použití nářadíPřepínání mezi noži na trávu a keře je díky rychlovýměnnému systému snadné.
Laserem broušené diamantové ostříDosahují přesných výsledků.
Ergonomická rukojeťPro příjemné držení i při delší práci.
Smyčka držáku
- Pro uložení na malém prostoru.
Bezpečnostní vypínač
- Zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na trávu a keře.
4 V Kärcher Battery Napájecí baterie je součástí dodávky
- Maximální flexibilita a prodloužená doba provozu díky přídavné baterii.
- Dlouhá životnost, bezpečnost a výkon díky Li-Ion článkům.
- Kompatibilní se všemi zařízeními Kärcher 4 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|4 V Platforma baterie
|Délka střihu s lištou na keře (cm)
|11
|Rozteč zubů lišty na keře (mm)
|8
|Šířka střihu s čepelí na trávu (cm)
|8
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití – stříhání keřů* (m)
|max. 450 (2,5 Ah)
|Výkon na jedno nabití – stříhání trávy (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 60 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie s nabíječkou (min)
|130 / 150
|Nabíjecí proud (A)
|1
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|392 x 81 x 132
Délka čepele /
** Aplikace s travním listem
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Lišta na keře
- Čepel na trávu
- Ochrana čepele
Vybavení
- Baterie: 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: Nabíječka 4 V baterie /1 ks)
- Závěsné oko
Videa
Oblasti použití
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
- Zmlazovací střih a tvarovací střih křovin a keřů
- Keře
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly GSH 4-4 Plus Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

