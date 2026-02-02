Robotické sekačky na trávu
Inteligentní. Výkonný. Autonomní.
Robotické sekačky z řady RCX jsou vaším chytrým pomocníkem pro dokonale upravený trávník. Nastavení zvládnete snadno a rychle díky moderní RTK anténě. Díky pokročilé navigaci se RCX sekačky pohybují po vaší zahradě zcela samostatně, precizně sekají a bez problémů zvládají i svahy – to vše s ohledem na zdraví vašeho trávníku.
Vychutnejte si volné chvíle, zatímco váš RCX se postará o perfektně posečený trávník. Intuitivní ovládání a možnost spravovat sekačku prostřednictvím aplikace vám umožní mít vše pod kontrolou kdykoli a odkudkoli.
6 top výhod robotických sekaček RCX
Sekání ve svazích - RCX 6 až 70 %, RCX 4 až 60 %
Automatické plánování sekání
Přesná navigace pomocí RTK a satelitů
Pokročilé nastavení zón (včetně zakázaných a rozdílné výšky sekání)
AI kamera nejen pro rozpoznání překážek a povrchů
Senzor deště pro automatické přizpůsobení práce
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství pro robotické sekačky
Výhody a využití robotické sekačky
Sečení se systémem
Robotická sekačka Kärcher RCX nejen seká, ale také se řídí chytrým systémem. Jezdí po trávníku precizně stopu po stopě a zanechává za sebou dokonale rovný řez. Vy rozhodujete: nastavte míru překrytí mezi jednotlivými pruhy pro maximální efektivitu nebo zvolte originální vzory. Alternativně můžete nastavit robotickou sekačku tak, aby automaticky jela jiným směrem, a zabránila tak tvorbě viditelných stop. S Kärcher RCX dosáhnete bezchybného výsledku přesně podle vašich představ.
Přesná navigace
Díky GPS a výkonné RTK anténě robotická sekačka RCX přesně ví, kde se nachází – s přesností na centimetr. Bez problémů zvládá navigaci i na vzdálenost 100 m nebo s objekty mezi nimi. Dokonalé výsledky sečení máte vždy zaručené, ať už je vaše zahrada jakkoli složitá.
Vynikající trakce
Se stoupáním až 70 % si RCX 6 hravě poradí díky pohonu všech kol. Tento systém zaručuje snadný přístup ke všem částem trávníku, a to i v náročném terénu. Zároveň šetří váš trávník – minimalizuje poškození při otáčení. Užijte si dokonale udržovaný trávník bez kompromisů, i na svažitých plochách.
Inteligentní AI kamera
Robotická sekačka RCX se spolehlivě orientuje díky umělé inteligenci (AI) a integrované kameře. S její pomocí dokáže rozpoznat překážky i typ povrchu, což jí umožňuje správně reagovat i v členitém terénu. AI navíc usnadňuje instalaci – jednoduše umístěte RCX na trávník a nechte kameru automaticky detekovat hranice vaší zahrady. Instalace ohraničujícího vodiče už není potřeba. Jednodušší už to být nemůže!
Dešťový senzor
Integrovaný dešťový senzor umožňuje RCX okamžitě rozpoznat déšť a automaticky se vrátit do nabíjecí stanice, kde zůstane, dokud povrch opět nevyschne. Nastavení senzoru si můžete přizpůsobit nebo jej zcela vypnout podle svých potřeb.
Přímé dálkové ovládání
Díky aplikaci máte RCX vždy pod kontrolou. Snadno můžete sekat konkrétní plochy nebo sekačku přesunout na jiné místo – vše pohodlně a rychle.
Intuitivní ovládání
Přehledný LCD displej na zařízení umožňuje snadné přímé ovládání. Nastavte časy sečení, upravte parametry nebo si zobrazte důležité informace na první pohled. Vše je rychlé, jednoduché a intuitivní.
Nabíjecí stanice
Po dokončení sečení nebo při nízké kapacitě baterie se RCX automaticky vrací do nabíjecí stanice. Jakmile je plně nabitý, plynule pokračuje v práci přesně tam, kde skončil, aniž by cokoli vynechal.
Individuální nastavení výšky sečení
S RCX 6 snadno nastavíte výšku sečení od 2 do 10 cm přímo v aplikaci. Každá část trávníku tak bude automaticky posekána do ideální výšky, přesně podle vašich preferencí.
Pohodlně relaxujte a užívejte si perfektní trávník
S inteligentní robotickou sekačkou RCX 6 se můžete klidně usadit a nechat vše na ní – nepotřebujete ani ohraničující vodič. Díky kombinaci GPS, RTK antény a AI kamery se RCX 6 pohybuje přesně a efektivně i na rozsáhlých plochách až do 3000 m².
V aplikaci snadno přizpůsobíte výšku sečení (2–10 cm) podle svých představ. RCX 6 chytře detekuje překážky, bezpečně se jim vyhýbá, chrání domácí mazlíčky a s pohonem všech kol zvládá svahy až 70 %. V aplikaci můžete definovat zóny, zakázané oblasti, jízdní plány a chování sekačky přesně podle svých potřeb.
Objevte nový rozměr pohodlí s RCX 6 a užívejte si dokonale posekaný trávník bez námahy!
Mobilní aplikace pro robotické sekačky Kärcher
Připojte svůj RCX k chytrému telefonu pomocí aplikace Kärcher Outdoor Robots přes WLAN nebo Bluetooth. Aplikace nabízí širokou škálu funkcí a odborných tipů, které vám usnadní práci. Je nepostradatelným pomocníkem při instalaci, kterou vás provede krok za krokem. Stačí si aplikaci stáhnout, připojit RCX a vše je připraveno k použití!
App store
Google Play
Vytvoření mapy
S RCX snadno vytvoříte přesnou mapu své zahrady během chvilky. Pomocí aplikace můžete manuálně označit hranice, zatímco robot mapu generuje. Alternativně RCX využívá svou AI kameru k automatické detekci trávníku a vytvoření mapy bez nutnosti vašeho zásahu.
Optimální sečení pro váš trávník
Upravte chování RCX při sečení přesně podle svých potřeb. Nastavte míru překrytí žacích stop, směr a výšku sečení nebo aktivujte funkci pro precizní sečení okrajů. V aplikaci můžete také přizpůsobit zpoždění po dešti, aby bylo sečení vždy efektivní a šetrné k vašemu trávníku.
Flexibilita podle vašeho rozvrhu
Naplánujte si časy sečení tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. RCX umožňuje definovat pevné časy nebo přizpůsobit plán individuálně. S možností až dvou časových oken denně sekačka pracuje vždy, když vám to nejlépe vyhovuje.
Sdílené používání
V aplikaci můžete snadno sdílet přístup k RCX s ostatními členy rodiny nebo uživateli. Každý tak může zařízení ovládat a přizpůsobit jeho nastavení podle aktuálních potřeb.
Cílené sečení pomocí dálkového ovládání
Proměňte svůj chytrý telefon v dálkové ovládání! Díky aplikaci můžete RCX ručně ovládat a zaměřit se na konkrétní plochy, které potřebují posekat. Maximální kontrola je jen na vás.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.