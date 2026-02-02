Robotické sekačky na trávu

Inteligentní. Výkonný. Autonomní.

Robotické sekačky z řady RCX jsou vaším chytrým pomocníkem pro dokonale upravený trávník. Nastavení zvládnete snadno a rychle díky moderní RTK anténě. Díky pokročilé navigaci se RCX sekačky pohybují po vaší zahradě zcela samostatně, precizně sekají a bez problémů zvládají i svahy – to vše s ohledem na zdraví vašeho trávníku.

Vychutnejte si volné chvíle, zatímco váš RCX se postará o perfektně posečený trávník. Intuitivní ovládání a možnost spravovat sekačku prostřednictvím aplikace vám umožní mít vše pod kontrolou kdykoli a odkudkoli.

6 top výhod robotických sekaček RCX

Sekání ve svazích až 35°

Sekání ve svazích - RCX 6 až 70 %, RCX 4 až 60 %

Automatické plánování sekání

Automatické plánování sekání

Přesná navigace pomocí RTK a satelitů

Přesná navigace pomocí RTK a satelitů

Pokročilé nastavení zón

Pokročilé nastavení zón (včetně zakázaných a rozdílné výšky sekání)

AI kamera nejen pro rozpoznání překážek a povrchů

AI kamera nejen pro rozpoznání překážek a povrchů

Senzor deště pro automatické přizpůsobení práce

Senzor deště pro automatické přizpůsobení práce

TIP: Přečtěte si článek na recenzi, jak proběhlo nezávislé testování robotické sekačky RCX 6. Videorecenzi můžete zhlédnout zde.

Kärcher radí


> Jak vybrat sekačku?

> Jak pracovat s robotickou sekačkou?

Co dělat když: nejčastější dotazy k robotickým sekačkám.

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství pro robotické sekačky

Náhradní díly k robotickým sekačkám

Výhody a využití robotické sekačky

Sečení se systémem

Robotická sekačka Kärcher RCX nejen seká, ale také se řídí chytrým systémem. Jezdí po trávníku precizně stopu po stopě a zanechává za sebou dokonale rovný řez. Vy rozhodujete: nastavte míru překrytí mezi jednotlivými pruhy pro maximální efektivitu nebo zvolte originální vzory. Alternativně můžete nastavit robotickou sekačku tak, aby automaticky jela jiným směrem, a zabránila tak tvorbě viditelných stop. S Kärcher RCX dosáhnete bezchybného výsledku přesně podle vašich představ.

Robotické sekačky Kärcher systematické sekání

Přesná navigace

Díky GPS a výkonné RTK anténě robotická sekačka RCX přesně ví, kde se nachází – s přesností na centimetr. Bez problémů zvládá navigaci i na vzdálenost 100 m nebo s objekty mezi nimi. Dokonalé výsledky sečení máte vždy zaručené, ať už je vaše zahrada jakkoli složitá.

Přesná navigace pro dokonalé výsledky sečení

Vynikající trakce

Se stoupáním až 70 % si RCX 6 hravě poradí díky pohonu všech kol. Tento systém zaručuje snadný přístup ke všem částem trávníku, a to i v náročném terénu. Zároveň šetří váš trávník – minimalizuje poškození při otáčení. Užijte si dokonale udržovaný trávník bez kompromisů, i na svažitých plochách.

Robotické sekačky Kärcher si poradí se stoupáním

Inteligentní AI kamera

Robotická sekačka RCX se spolehlivě orientuje díky umělé inteligenci (AI) a integrované kameře. S její pomocí dokáže rozpoznat překážky i typ povrchu, což jí umožňuje správně reagovat i v členitém terénu. AI navíc usnadňuje instalaci – jednoduše umístěte RCX na trávník a nechte kameru automaticky detekovat hranice vaší zahrady. Instalace ohraničujícího vodiče už není potřeba. Jednodušší už to být nemůže!

Robotické sekačky Kärcher s inteligentní kamerou
Robotická sekačka Kärcher s dešťovým senzorem

Dešťový senzor

Integrovaný dešťový senzor umožňuje RCX okamžitě rozpoznat déšť a automaticky se vrátit do nabíjecí stanice, kde zůstane, dokud povrch opět nevyschne. Nastavení senzoru si můžete přizpůsobit nebo jej zcela vypnout podle svých potřeb.

Robotická sekačka Kärcher s dálkovým ovládáním

Přímé dálkové ovládání

Díky aplikaci máte RCX vždy pod kontrolou. Snadno můžete sekat konkrétní plochy nebo sekačku přesunout na jiné místo – vše pohodlně a rychle.

Robotická sekačka Kärcher se snadno používá

Intuitivní ovládání

Přehledný LCD displej na zařízení umožňuje snadné přímé ovládání. Nastavte časy sečení, upravte parametry nebo si zobrazte důležité informace na první pohled. Vše je rychlé, jednoduché a intuitivní.

Robotická sekačka Kärcher s nabíjecí stanicí

Nabíjecí stanice

Po dokončení sečení nebo při nízké kapacitě baterie se RCX automaticky vrací do nabíjecí stanice. Jakmile je plně nabitý, plynule pokračuje v práci přesně tam, kde skončil, aniž by cokoli vynechal.

Robotická sekačka Kärcher s nastavením výšky sečení

Individuální nastavení výšky sečení

S RCX 6 snadno nastavíte výšku sečení od 2 do 10 cm přímo v aplikaci. Každá část trávníku tak bude automaticky posekána do ideální výšky, přesně podle vašich preferencí.

Pohodlně relaxujte a užívejte si perfektní trávník

S inteligentní robotickou sekačkou RCX 6 se můžete klidně usadit a nechat vše na ní – nepotřebujete ani ohraničující vodič. Díky kombinaci GPS, RTK antény a AI kamery se RCX 6 pohybuje přesně a efektivně i na rozsáhlých plochách až do 3000 m².

V aplikaci snadno přizpůsobíte výšku sečení (2–10 cm) podle svých představ. RCX 6 chytře detekuje překážky, bezpečně se jim vyhýbá, chrání domácí mazlíčky a s pohonem všech kol zvládá svahy až 70 %. V aplikaci můžete definovat zóny, zakázané oblasti, jízdní plány a chování sekačky přesně podle svých potřeb.

Objevte nový rozměr pohodlí s RCX 6 a užívejte si dokonale posekaný trávník bez námahy!

Mobilní aplikace pro robotické sekačky Kärcher

Připojte svůj RCX k chytrému telefonu pomocí aplikace Kärcher Outdoor Robots přes WLAN nebo Bluetooth. Aplikace nabízí širokou škálu funkcí a odborných tipů, které vám usnadní práci. Je nepostradatelným pomocníkem při instalaci, kterou vás provede krok za krokem. Stačí si aplikaci stáhnout, připojit RCX a vše je připraveno k použití!

Robotické sekačky Kärcher vytvářející mapu

Vytvoření mapy

S RCX snadno vytvoříte přesnou mapu své zahrady během chvilky. Pomocí aplikace můžete manuálně označit hranice, zatímco robot mapu generuje. Alternativně RCX využívá svou AI kameru k automatické detekci trávníku a vytvoření mapy bez nutnosti vašeho zásahu.

Robotické sekačky Kärcher pro optimální sekání

Optimální sečení pro váš trávník

Upravte chování RCX při sečení přesně podle svých potřeb. Nastavte míru překrytí žacích stop, směr a výšku sečení nebo aktivujte funkci pro precizní sečení okrajů. V aplikaci můžete také přizpůsobit zpoždění po dešti, aby bylo sečení vždy efektivní a šetrné k vašemu trávníku.

Robotické sekačky Kärcher nastavují časy sečení

Flexibilita podle vašeho rozvrhu

Naplánujte si časy sečení tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. RCX umožňuje definovat pevné časy nebo přizpůsobit plán individuálně. S možností až dvou časových oken denně sekačka pracuje vždy, když vám to nejlépe vyhovuje.

RCX běžné použití

Sdílené používání

V aplikaci můžete snadno sdílet přístup k RCX s ostatními členy rodiny nebo uživateli. Každý tak může zařízení ovládat a přizpůsobit jeho nastavení podle aktuálních potřeb.

Robotické sekačky Kärcher s dálkovým ovládáním

Cílené sečení pomocí dálkového ovládání

Proměňte svůj chytrý telefon v dálkové ovládání! Díky aplikaci můžete RCX ručně ovládat a zaměřit se na konkrétní plochy, které potřebují posekat. Maximální kontrola je jen na vás.

> Více informací o aplikacích a využívaných datech

▶ Chcete se toho dozvědět více? Podívejte se na nejčastější dotazy k robotickým sekačkám zde!
