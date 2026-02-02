STRUNOVÁ SEKAČKA LTR 18-25 BATTERY SET
AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set (18 = bateriová platforma 18 V, 25 = průměr záběru struny 25 cm) včetně baterie 18 V a nabíječky. Překvapivě lehká, padne ergonomicky do ruky a jednoduše se ovládá.
Odhadovaný výkon u okraje trávníku: 300 m
Díky kroucené žací struně umožňuje AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set při sekání trávníku maximální přesnost. Přitom pracuje spolehlivě, mimořádně tiše a snadno se dostane do všech rohů i úzkých míst na zahradě. Díky funkci sekání okrajů za sebou strunová sekačka zanechá čisté okraje trávníku i podél cest a teras. Automatické nastavení struny navíc zaručuje neustále perfektní délku struny. Díky nízké hmotnosti a druhé rukojeti padne AKU strunovka ergonomicky do ruky. Součástí dodávky je baterie a nabíječka.
Charakteristické znaky a výhody
Účinný sekací systémSekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě. Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.
Sekání okrajůOtočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.
Lehká váhaMalá hmotnost umožňuje sekání trávy bez námahy, při kterém šetříte síly.
Automatické prodloužení struny
- Díky automatickému nastavení je neustále zaručená perfektní délka struny.
Ergonomická rukojeť
- Pohodlný pracovní postoj šetrný k zádům díky druhé rukojeti.
Praktický ochranný kryt
- Ochranný kryt chrání uživatele před odlétávajícím posekaným porostem.
- Praktické odložení při přerušení práce díky přídavným opěrným bodům.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Volitelné použití sekacích nožů
- Ideální pro mimořádně náročné práce, jako je odstraňování divokých porostů.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Průměr záběru struny (cm)
|25
|Sekací nástroj
|Hlava
|Posun struny
|automatický
|Geometrie struny
|kroucená
|Průměr (mm)
|1,6
|Regulace rychlosti
|ne
|Rychlost (rpm)
|9500
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Doba nabíjení standardní nabíječkou (min)
|300
|Nabíjecí proud (A)
|0,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Okraj trávníku
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
Vybavení
- Cívka se strunou
- Další rukojeť
- Otočná sekací hlava
Videa
Oblasti použití
- Trávník
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LTR 18-25 Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
