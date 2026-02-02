STRUNOVÁ SEKAČKA LTR 18-25 BATTERY SET

AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set (18 = bateriová platforma 18 V, 25 = průměr záběru struny 25 cm) včetně baterie 18 V a nabíječky. Překvapivě lehká, padne ergonomicky do ruky a jednoduše se ovládá.

Odhadovaný výkon u okraje trávníku: 300 m

Díky kroucené žací struně umožňuje AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set při sekání trávníku maximální přesnost. Přitom pracuje spolehlivě, mimořádně tiše a snadno se dostane do všech rohů i úzkých míst na zahradě. Díky funkci sekání okrajů za sebou strunová sekačka zanechá čisté okraje trávníku i podél cest a teras. Automatické nastavení struny navíc zaručuje neustále perfektní délku struny. Díky nízké hmotnosti a druhé rukojeti padne AKU strunovka ergonomicky do ruky. Součástí dodávky je baterie a nabíječka.

Charakteristické znaky a výhody
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set: Účinný sekací systém
Účinný sekací systém
Sekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě. Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set: Sekání okrajů
Sekání okrajů
Otočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set: Lehká váha
Lehká váha
Malá hmotnost umožňuje sekání trávy bez námahy, při kterém šetříte síly.
Automatické prodloužení struny
  • Díky automatickému nastavení je neustále zaručená perfektní délka struny.
Ergonomická rukojeť
  • Pohodlný pracovní postoj šetrný k zádům díky druhé rukojeti.
Praktický ochranný kryt
  • Ochranný kryt chrání uživatele před odlétávajícím posekaným porostem.
  • Praktické odložení při přerušení práce díky přídavným opěrným bodům.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
  • Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Volitelné použití sekacích nožů
  • Ideální pro mimořádně náročné práce, jako je odstraňování divokých porostů.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Průměr záběru struny (cm) 25
Sekací nástroj Hlava
Posun struny automatický
Geometrie struny kroucená
Průměr (mm) 1,6
Regulace rychlosti ne
Rychlost (rpm) 9500
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabití* (m) max. 300 (2,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 30 (2,5 Ah)
Doba nabíjení standardní nabíječkou (min) 300
Nabíjecí proud (A) 0,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1184 x 296 x 386

* Okraj trávníku

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)

Vybavení

  • Cívka se strunou
  • Další rukojeť
  • Otočná sekací hlava
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery Set

Videa

Oblasti použití
  • Trávník
  • Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LTR 18-25 Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.