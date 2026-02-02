Strunová sekačka LTR 18-30 Battery Limitovaná edice

Aku strunová sekačka LTR 18-30 Battery Limited Edition včetně cívky 2 nožů se snadno dostane do rohů a stísněných prostor a zajistí úhledné okraje trávníku.

Aku sekačka na trávu LTR 18-30 Battery Limited Edition vám dává na výběr: Buď cívka se strunou s rotovanou strunou pro přesný střih, který snadno dosáhne do rohů a stísněných míst na zahradě. Nebo zastřihovací nože pro náročné zastřihování nekontrolovaného růstu, mechu a plevele. Mezi těmito dvěma zastřihovacími systémy můžete rychle a jednoduše přepínat bez použití jakéhokoli nářadí. Sklon akumulátorové sekačky lze také pohodlně nastavit pod nízkými překážkami. Skládací ochrana rostlin zabraňuje náhodnému poškození blízkých květin a stromů. Ergonomický design teleskopické rukojeti a výškově nastavitelný obouruční úchop zabere mnoho úsilí a námahy při práci ve stoje.

Charakteristické znaky a výhody
Strunová sekačka LTR 18-30 Battery Limitovaná edice: Efektivní systém zastřihování 2 v 1
Efektivní systém zastřihování 2 v 1
Řezací linka s automatickým vyztužením usnadňuje práci v rozích a stísněných prostorech. Zastřihovací čepele s dvojitým ostřím pro náročnou práci. Výměna mezi cívkou se strunou a nožem sekačky bez použití nářadí.
Strunová sekačka LTR 18-30 Battery Limitovaná edice: Sekání okrajů
Sekání okrajů
Otočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.
Strunová sekačka LTR 18-30 Battery Limitovaná edice: Úhlově nastavitelná sekací hlava
Úhlově nastavitelná sekací hlava
Ergonomické sekání i pod nízkými překážkami, jako jsou zahradní lavičky.
Odklápěcí oblouk na ochranu rostlin
  • Chrání rostliny před poškozením při sekání podél květinových záhonů a stromů.
Teleskopická násada
  • Možnost přizpůsobení podle tělesné výšky. Pro vzpřímený pracovní postoj šetrný k zádům.
Ergonomická rukojeť
  • Pogumovaná rukojeť pro bezpečné držení a příjemný pocit při práci.
  • Možnost nastavení výšky druhé rukojeti. Pro ergonomický pracovní postoj.
Praktický ochranný kryt
  • Díky automatickému nastavení je neustále zaručená perfektní délka struny.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
  • Dlouhá životnost a vysoká výkonnost díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Průměr záběru struny (cm) 30
Sekací nástroj Hlava vlasce a čepel
Posun struny automatický
Geometrie struny kroucená
Průměr (mm) 1,6
Počet nožů 2
Regulace rychlosti ne
Rychlost (rpm) 7800
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1325 x 312 x 315

* Okraj trávníku

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vybavení

  • Cívka se strunou
  • Oblouk na ochranu rostlin
  • Nastavení úhlu sklonu
  • Další rukojeť
  • Otočná sekací hlava
Oblasti použití
  • Trávník
  • Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LTR 18-30 Battery Limitovaná edice

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.