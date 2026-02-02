Strunová sekačka LTR 18-30 Battery Limitovaná edice
Aku strunová sekačka LTR 18-30 Battery Limited Edition včetně cívky 2 nožů se snadno dostane do rohů a stísněných prostor a zajistí úhledné okraje trávníku.
Aku sekačka na trávu LTR 18-30 Battery Limited Edition vám dává na výběr: Buď cívka se strunou s rotovanou strunou pro přesný střih, který snadno dosáhne do rohů a stísněných míst na zahradě. Nebo zastřihovací nože pro náročné zastřihování nekontrolovaného růstu, mechu a plevele. Mezi těmito dvěma zastřihovacími systémy můžete rychle a jednoduše přepínat bez použití jakéhokoli nářadí. Sklon akumulátorové sekačky lze také pohodlně nastavit pod nízkými překážkami. Skládací ochrana rostlin zabraňuje náhodnému poškození blízkých květin a stromů. Ergonomický design teleskopické rukojeti a výškově nastavitelný obouruční úchop zabere mnoho úsilí a námahy při práci ve stoje.
Charakteristické znaky a výhody
Efektivní systém zastřihování 2 v 1Řezací linka s automatickým vyztužením usnadňuje práci v rozích a stísněných prostorech. Zastřihovací čepele s dvojitým ostřím pro náročnou práci. Výměna mezi cívkou se strunou a nožem sekačky bez použití nářadí.
Sekání okrajůOtočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.
Úhlově nastavitelná sekací hlavaErgonomické sekání i pod nízkými překážkami, jako jsou zahradní lavičky.
Odklápěcí oblouk na ochranu rostlin
- Chrání rostliny před poškozením při sekání podél květinových záhonů a stromů.
Teleskopická násada
- Možnost přizpůsobení podle tělesné výšky. Pro vzpřímený pracovní postoj šetrný k zádům.
Ergonomická rukojeť
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečné držení a příjemný pocit při práci.
- Možnost nastavení výšky druhé rukojeti. Pro ergonomický pracovní postoj.
Praktický ochranný kryt
- Díky automatickému nastavení je neustále zaručená perfektní délka struny.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Dlouhá životnost a vysoká výkonnost díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Průměr záběru struny (cm)
|30
|Sekací nástroj
|Hlava vlasce a čepel
|Posun struny
|automatický
|Geometrie struny
|kroucená
|Průměr (mm)
|1,6
|Počet nožů
|2
|Regulace rychlosti
|ne
|Rychlost (rpm)
|7800
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Okraj trávníku
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
Vybavení
- Cívka se strunou
- Oblouk na ochranu rostlin
- Nastavení úhlu sklonu
- Další rukojeť
- Otočná sekací hlava
Oblasti použití
- Trávník
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LTR 18-30 Battery Limitovaná edice
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.