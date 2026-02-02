Strunová sekačka LTR 3-18 Dual Battery Set
Univerzální a výkonná strunová sekačka - efektivně seká i dlouhou trávu díky výkonnému 36V motoru a poseká i nepříjemná místa, kam se standardní sekačka nedostane. Dvě 18V baterie a nabíječka jsou součástí dodávky.
Efektivita, přesnost a pohodlí - to vše v jednom zařízení. S akumulátorovou strunovou sekačkou LTR 3-18 Dual Battery Set se práce na zahradě stane potěšením. Výkonný 36voltový motor získává veškerou potřebnou energii ze dvou 18voltových lithium-iontových baterií a podává působivý výkon. Díky nastavitelné dvoudílné rukojeti a teleskopické konstrukci hřídele se s ním pohodlně pracuje, protože přístroj lze používat vždy ve vzpřímené poloze, která je šetrná k zádům. Ať už se jedná o velké plochy nebo těžko přístupná zákoutí, tato akumulátorová strunová sekačka si se vším hravě poradí. Rotační struna zajišťuje přesné sekání trávníků, zatímco sklopný kryt rostlin zajišťuje, že rostliny a stromy zůstanou během používání chráněny. Úhel strunové hlavy lze podle potřeby nastavit tak, aby bylo možné stříhat pod překážkami nebo na svazích. Součástí dodávky jsou dvě dobíjecí baterie a rychlonabíječka.
Charakteristické znaky a výhody
36 V napájeníVýkonný 36V motor napájený dvěma 18V lithium-iontovými bateriemi.
Účinný sekací systémSekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě. Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.
Sekání okrajůOtočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.
Úhlově nastavitelná sekací hlava
- Ergonomické sekání i pod nízkými překážkami, jako jsou zahradní lavičky.
Odklápěcí oblouk na ochranu rostlin
- Chrání rostliny před poškozením při sekání podél květinových záhonů a stromů.
Teleskopická násada
- Možnost přizpůsobení podle tělesné výšky. Pro vzpřímený pracovní postoj šetrný k zádům.
Ergonomická rukojeť
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečné držení a příjemný pocit při práci.
- Úhel dvoudílné rukojeti je nastavitelný pro ergonomické a uvolněné držení těla.
Automatické prodloužení struny
- Díky automatickému nastavení je neustále zaručená perfektní délka struny.
Volitelné použití sekacích nožů
- Ideální pro mimořádně náročné práce, jako je odstraňování divokých porostů.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Technologie reálného času s LCD displejem baterie: zobrazuje zbývající dobu provozu, zbývající dobu nabíjení a kapacitu baterie.
- Dvě vyměnitelné baterie lze použít se všemi ostatními zařízeními 18 V platformy Kärcher Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí motoru (V)
|36
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Průměr záběru struny (cm)
|30
|Sekací nástroj
|Hlava
|Posun struny
|automatický
|Geometrie struny
|kroucená
|Průměr (mm)
|2
|Regulace rychlosti
|ne
|Rychlost (rpm)
|8000
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|2
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|44 / 83
|Nabíjecí proud (A)
|2,5
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 350 x 1285
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 2,0 Ah Napájecí baterie (2 ks)
- Nabíječka baterií: Rychlonabíječka 18 V Battery Power (2 ks)
- Ramenní popruh
Vybavení
- Cívka se strunou
- Oblouk na ochranu rostlin
- Nastavení úhlu sklonu
- Další rukojeť
- Otočná sekací hlava
Videa
Oblasti použití
- Trávník
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LTR 3-18 Dual Battery Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
