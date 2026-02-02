Strunová sekačka LTR 3-18 Dual Battery Set

Univerzální a výkonná strunová sekačka - efektivně seká i dlouhou trávu díky výkonnému 36V motoru a poseká i nepříjemná místa, kam se standardní sekačka nedostane. Dvě 18V baterie a nabíječka jsou součástí dodávky.

Efektivita, přesnost a pohodlí - to vše v jednom zařízení. S akumulátorovou strunovou sekačkou LTR 3-18 Dual Battery Set se práce na zahradě stane potěšením. Výkonný 36voltový motor získává veškerou potřebnou energii ze dvou 18voltových lithium-iontových baterií a podává působivý výkon. Díky nastavitelné dvoudílné rukojeti a teleskopické konstrukci hřídele se s ním pohodlně pracuje, protože přístroj lze používat vždy ve vzpřímené poloze, která je šetrná k zádům. Ať už se jedná o velké plochy nebo těžko přístupná zákoutí, tato akumulátorová strunová sekačka si se vším hravě poradí. Rotační struna zajišťuje přesné sekání trávníků, zatímco sklopný kryt rostlin zajišťuje, že rostliny a stromy zůstanou během používání chráněny. Úhel strunové hlavy lze podle potřeby nastavit tak, aby bylo možné stříhat pod překážkami nebo na svazích. Součástí dodávky jsou dvě dobíjecí baterie a rychlonabíječka.

Charakteristické znaky a výhody
Strunová sekačka LTR 3-18 Dual Battery Set: 36 V napájení
36 V napájení
Výkonný 36V motor napájený dvěma 18V lithium-iontovými bateriemi.
Strunová sekačka LTR 3-18 Dual Battery Set: Účinný sekací systém
Účinný sekací systém
Sekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě. Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.
Strunová sekačka LTR 3-18 Dual Battery Set: Sekání okrajů
Sekání okrajů
Otočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.
Úhlově nastavitelná sekací hlava
  • Ergonomické sekání i pod nízkými překážkami, jako jsou zahradní lavičky.
Odklápěcí oblouk na ochranu rostlin
  • Chrání rostliny před poškozením při sekání podél květinových záhonů a stromů.
Teleskopická násada
  • Možnost přizpůsobení podle tělesné výšky. Pro vzpřímený pracovní postoj šetrný k zádům.
Ergonomická rukojeť
  • Pogumovaná rukojeť pro bezpečné držení a příjemný pocit při práci.
  • Úhel dvoudílné rukojeti je nastavitelný pro ergonomické a uvolněné držení těla.
Automatické prodloužení struny
  • Díky automatickému nastavení je neustále zaručená perfektní délka struny.
Volitelné použití sekacích nožů
  • Ideální pro mimořádně náročné práce, jako je odstraňování divokých porostů.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Technologie reálného času s LCD displejem baterie: zobrazuje zbývající dobu provozu, zbývající dobu nabíjení a kapacitu baterie.
  • Dvě vyměnitelné baterie lze použít se všemi ostatními zařízeními 18 V platformy Kärcher Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Napětí motoru (V) 36
Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Průměr záběru struny (cm) 30
Sekací nástroj Hlava
Posun struny automatický
Geometrie struny kroucená
Průměr (mm) 2
Regulace rychlosti ne
Rychlost (rpm) 8000
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2
Počet potřebných baterií (Kusy) 2
Výkon na jedno nabití* (m) max. 480 (2,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 28 (2,0 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 44 / 83
Nabíjecí proud (A) 2,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 350 x 1285

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 18 V / 2,0 Ah Napájecí baterie (2 ks)
  • Nabíječka baterií: Rychlonabíječka 18 V Battery Power (2 ks)
  • Ramenní popruh

Vybavení

  • Cívka se strunou
  • Oblouk na ochranu rostlin
  • Nastavení úhlu sklonu
  • Další rukojeť
  • Otočná sekací hlava
Strunová sekačka LTR 3-18 Dual Battery Set
Strunová sekačka LTR 3-18 Dual Battery Set

Videa

Oblasti použití
  • Trávník
  • Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LTR 3-18 Dual Battery Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly" zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.