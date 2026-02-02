Závěsný držák na hadici
Nástěnný držák na hadici pro úsporu místa při skladování hadice. S otvory pro trysky a postřikovače a vhodný pro všechny běžné zahradní hadice.
Jednoduché a kompaktní použití a nenápadný design: díky nástěnnému držáku na hadici lze nyní zahradní hadici uložit na stěnu a ušetřit tak místo. Má také otvory pro trysky a postřikovací lana. Po použití můžete zahradní hadici snadno umístit na držák hadice. Díky vysoce kvalitním materiálům je nástěnný držák na hadici obzvláště odolný a má dlouhou životnost a je také odolný proti UV záření a mrazu. Společnost Kärcher navíc na výrobek poskytuje pětiletou záruku.
Charakteristické znaky a výhody
Praktická a na místo úsporná úschova hadic
- Vše uloženo centrálně na jednom místě.
Držák trysky
- Příslušenství pro zavlažování je vždy po ruce.
Pětiletá záruka
- Dlouhá životnost
Odolnost proti UV záření a mrazu
- Připraveno k použití kdykoli během roku.
Specifikace
Technické údaje
|Kapacita hadice (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm)
|115
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|286 x 144 x 240
Vybavení
- Držák trysky
- Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Malé až středně velké oblasti
Příslušenství
Náhradní díly Závěsný držák na hadici
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.