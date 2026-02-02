Závěsný držák na hadici plus
Robustní nástěnný držák na hadici pro úsporu místa nabízí otvory pro trysky a postřikovače a úložný prostor pro zavlažování nebo zahradní příslušenství.
Jednoduché a kompaktní použití a nenápadný design: díky nástěnnému držáku na hadici lze nyní zahradní hadici uložit na stěnu a ušetřit tak místo. Držák je vybaven otvory pro trysky a postřikovače. Kromě toho lze do úložného prostoru pohodlně uložit další příslušenství pro zavlažování nebo zahradnické rukavice, které jsou vždy po ruce. Po použití můžete zahradní hadici snadno umístit na věšák. Díky vysoce kvalitním materiálům je nástěnný držák na hadici mimořádně odolný a má dlouhou životnost a je také odolný proti UV záření a mrazu. Společnost Kärcher navíc na výrobek poskytuje pětiletou záruku.
Charakteristické znaky a výhody
Praktická a na místo úsporná úschova hadic
- Vše uloženo centrálně na jednom místě.
Držák trysky
- Příslušenství pro zavlažování je vždy po ruce.
Úložný prostor pro adaptéry na vodovodní kohoutky, konektory a zahradnické rukavice
- Příslušenství pro zavlažování je vždy po ruce.
Pětiletá záruka
- Dlouhá životnost
Odolnost proti UV záření a mrazu
- Připraveno k použití kdykoli během roku.
Specifikace
Technické údaje
|Kapacita hadice (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm)
|115
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|286 x 144 x 326
Vybavení
- Držák trysky
- Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Malé až středně velké oblasti
Příslušenství
Náhradní díly Závěsný držák na hadici plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.