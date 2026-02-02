Hadicové spojky a rozdělovače
Hadicové spojkové systémy – flexibilní pro každý požadavek. Připojit, spojit, odpojit a opravit: vhodné spojovací díly pro všechny běžné západkové systémy a běžné průměry hadic. Je jedno, o který z průměrů hadice se jedná, zda 1/2", 5/8" nebo 3/4": mimořádně těsné hadicové spojky Kärcher vyhovují v zásadě vždy. Univerzální hadicové spojky přesvědčí navíc svou vynikající stabilitou a maximální pevností v tahu a lomu.
Hadicové spojky a rozdělovače Kärcher produkty:
Výhody hadicových spojek a rozdělovačů
Rozpojení bez postříkání
Aqua-stop: pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Kvalitní mosazná řada
Kvalitní zpracování a robustní materiál garantují mimořádný komfort a dlouhou životnost i při náročných úkolech.
Trojcestný rozdělovač
S integrovaným předsazeným filtrem pro zvlášť dlouhou životnost.
Tři na sobě nezávisle regulovatelné výstupy vody.
Objevte funkci Aqua Stop pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání. Univerzální spojka Premium má navíc upevnění hadice z hliníku a úchopy z měkkého plastu pro ještě snadnější manipulaci. Samozřejmě jsou všechny spojovací systémy Kärcher kompatibilní se západkovými systémy obvyklými na trhu.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.