Zalévací tyč
Robustní, ergonomicky tvarovaná a mnohostranně použitelná zavlažovací tyč k zavlažování malých až středně velkých ploch. Tyč umožňuje nastavení 6 obrysů postřiku.
Ergonomická zalévací tyč Kärcher je opravdovým univerzálním multitalentem. Zalévací tyč je ideální k zavlažování malých a středně velkých ploch a zahrad. Povedená kombinace elegantního designu, prvotřídní funkčnosti a perfektní ergonomie vás přesvědčí na celé čáře a činí zalévací tyč ideálním pracovním nástrojem i pro delší pracovní intervaly. Zkrátka se stává ideálním řešením pro zahradní postřikování. Všechny zahradní postřikovače Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy. Vybavení: nastavení průtoku vody pouze jednou rukou (vč. funkce ON/OFF), nastavení 6 obrysů postřiku.
Charakteristické znaky a výhody
6 obrysů postřiku
- Flexibilně a univerzálně použitelný.
Nastavení průtoku jednou rukou a funkce ON/OFF
- Umožňuje obsluhu jednou rukou
Neklouzavý, ergonomický úchop
- Pro snadnou a pohodlnou manipulaci
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|850 x 150 x 66
Vybavení
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: rozprašovací mlha
- Vzor postřiku: horizontální plochý proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Vzor postřiku: postřikovač
- Vzor postřiku: vertikální plochý proud
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Kácení malých stromů
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
Příslušenství
