Zalévací tyč

Robustní, ergonomicky tvarovaná a mnohostranně použitelná zavlažovací tyč k zavlažování malých až středně velkých ploch. Tyč umožňuje nastavení 6 obrysů postřiku.

Ergonomická zalévací tyč Kärcher je opravdovým univerzálním multitalentem. Zalévací tyč je ideální k zavlažování malých a středně velkých ploch a zahrad. Povedená kombinace elegantního designu, prvotřídní funkčnosti a perfektní ergonomie vás přesvědčí na celé čáře a činí zalévací tyč ideálním pracovním nástrojem i pro delší pracovní intervaly. Zkrátka se stává ideálním řešením pro zahradní postřikování. Všechny zahradní postřikovače Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy. Vybavení: nastavení průtoku vody pouze jednou rukou (vč. funkce ON/OFF), nastavení 6 obrysů postřiku.

Charakteristické znaky a výhody
6 obrysů postřiku
  • Flexibilně a univerzálně použitelný.
Nastavení průtoku jednou rukou a funkce ON/OFF
  • Umožňuje obsluhu jednou rukou
Neklouzavý, ergonomický úchop
  • Pro snadnou a pohodlnou manipulaci
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 850 x 150 x 66

Vybavení

  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: rozprašovací mlha
  • Vzor postřiku: horizontální plochý proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Vzor postřiku: postřikovač
  • Vzor postřiku: vertikální plochý proud
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Kácení malých stromů
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
