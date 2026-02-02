KRS zavlažovací sada pro květináče a truhlíky

Sada pro zavlažování hrnkových rostlin KRS® na terasy: optimální pro efektivní zavlažování až 15 květináčů. Hadicovým systémem a kapénkovými manžetami lze zalévat květináče i truhlíky.

Sada pro zavlažování hrnkových rostlin KRS® firmy Kärcher na terasy patří do řady Rain System® a je ideální pro zalévání až 15 rostlin. Květináče a truhlíky můžete pohodlně zalévat hadicovým systémem a manžetami pro kapénkovou závlahu. Množství vody lze individuálně regulovat na každé manžetě, což umožňuje zavlažování rostlin podle potřeby bez plýtvání vodou. K přívodu vody slouží pružná 1/2" hadice o délce 10 m, neobsahující zdraví škodlivé ftaláty (vč. přípojky na vodovodní kohoutek G3/4 s redukcí G1/2 a spojkou pro připojení na vodovodní kohoutek). Tenkou hadici (10 m) připojíte manžetami (10 ks) pomocí integrované jehly přímo na Kärcher Rain System® bez použití nářadí. O zavlažování v květináčích se starají manžety pro kapénkovou závlahu (15 ks), které lze upevnit pomocí kolíků (15 ks). Sada navíc obsahuje koncové kusy (3 malé, 1 velký) pro zavření a T-kusy (10 ks) ke spojení hadic. Systém lze libovolně rozšířit o výrobky z řady Rain System® nebo SensoTimer eco!ogic pro efektivní řízení zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
Sada pro závlahu květináčů pro 15 rostlin
  • Pohodlné a efektivní zavlažování květináčů a truhlíků.
Manžeta pro kapénkovou závlahu s regulací množství vody
  • Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
Rozšiřitelnost
  • Kombinovatelné s komponenty sady Kärcher Rain System®a SensoTimer eco!ogic pro efektivní řízení.
Individuálně kombinovatelné
  • Velmi flexibilně přemístitelný.
Pružná hadice a manžeta s integrovanou jehlou
  • Montáž bez nářadí
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 270 x 270 x 95

Obsah balení

  • T-díly pro zavlažování květináčů: 10 Kusy
  • Koncové díly, malé: 3 Kusy
  • Koncové díly, velké: 1 Kusy
  • Odkapávač pro kapénkovou závlahu: 15 Kusy
  • Spojovací manžeta: 10 Kusy
  • Kolíky pro zavlažování květináčů: 15 Kusy

Vybavení

  • Nastavitelné množství vody
  • Montáž bez nářadí
Oblasti použití
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Zalévání rostlin
Příslušenství
Náhradní díly KRS zavlažovací sada pro květináče a truhlíky

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

