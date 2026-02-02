KRS zavlažovací sada pro květináče a truhlíky
Sada pro zavlažování hrnkových rostlin KRS® na terasy: optimální pro efektivní zavlažování až 15 květináčů. Hadicovým systémem a kapénkovými manžetami lze zalévat květináče i truhlíky.
Sada pro zavlažování hrnkových rostlin KRS® firmy Kärcher na terasy patří do řady Rain System® a je ideální pro zalévání až 15 rostlin. Květináče a truhlíky můžete pohodlně zalévat hadicovým systémem a manžetami pro kapénkovou závlahu. Množství vody lze individuálně regulovat na každé manžetě, což umožňuje zavlažování rostlin podle potřeby bez plýtvání vodou. K přívodu vody slouží pružná 1/2" hadice o délce 10 m, neobsahující zdraví škodlivé ftaláty (vč. přípojky na vodovodní kohoutek G3/4 s redukcí G1/2 a spojkou pro připojení na vodovodní kohoutek). Tenkou hadici (10 m) připojíte manžetami (10 ks) pomocí integrované jehly přímo na Kärcher Rain System® bez použití nářadí. O zavlažování v květináčích se starají manžety pro kapénkovou závlahu (15 ks), které lze upevnit pomocí kolíků (15 ks). Sada navíc obsahuje koncové kusy (3 malé, 1 velký) pro zavření a T-kusy (10 ks) ke spojení hadic. Systém lze libovolně rozšířit o výrobky z řady Rain System® nebo SensoTimer eco!ogic pro efektivní řízení zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
Sada pro závlahu květináčů pro 15 rostlin
- Pohodlné a efektivní zavlažování květináčů a truhlíků.
Manžeta pro kapénkovou závlahu s regulací množství vody
- Cílené zavlažování rostlin dle potřeby
Rozšiřitelnost
- Kombinovatelné s komponenty sady Kärcher Rain System®a SensoTimer eco!ogic pro efektivní řízení.
Individuálně kombinovatelné
- Velmi flexibilně přemístitelný.
Pružná hadice a manžeta s integrovanou jehlou
- Montáž bez nářadí
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|270 x 270 x 95
Obsah balení
- T-díly pro zavlažování květináčů: 10 Kusy
- Koncové díly, malé: 3 Kusy
- Koncové díly, velké: 1 Kusy
- Odkapávač pro kapénkovou závlahu: 15 Kusy
- Spojovací manžeta: 10 Kusy
- Kolíky pro zavlažování květináčů: 15 Kusy
Vybavení
- Nastavitelné množství vody
- Montáž bez nářadí
Oblasti použití
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Zalévání rostlin
Příslušenství
