Box s příslušenstvím Pet

Ideální pro šetrné čištění domácích zvířat/psích tlap: Box Pet s optimálně zvoleným příslušenstvím.

Box s příslušenstvím obsahuje vířivou trysku, která je vhodná pro čištění domácích zvířat jako psů, nebo třeba jen jejich tlap. Kartáčem na čištění srsti snadno vykartáčujete i silně ulpívající nečistoty a kvalitní utěrkou z mikrovláken pak své miláčky osušíte po čištění a mytí. Veškeré dodané příslušenství se vejde do boxu, který je součástí dodávky, a přitom ho lze snadno připevnit na tlakový čistič.

Charakteristické znaky a výhody
Box na příslušenství
  • Lze připnout na dno,aby bylo vše bezpečně uloženo.
Kuželový paprsek
  • Vytváří jemný sprchový proud
Kartáč na čištění srsti
  • Odstraňuje tvrdé nečistoty z kožešiny zvířete.
Speciální hadřík z mikrovlákna
  • Pro vysušení zvířat.
Specifikace

Technické údaje

Vláknový kompozitní textil 80 % polyester, 20 % polyamid
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 229 x 221 x 108

Obsah balení

  • Box pro úschovu
  • Kartáč na čištění srsti
  • Utěrka pro domácí zvířata
  • Tryska s kuželovým paprskem

Videa

Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Domácí zvířata / psi