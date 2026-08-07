Box s příslušenstvím Pet
Ideální pro šetrné čištění domácích zvířat/psích tlap: Box Pet s optimálně zvoleným příslušenstvím.
Box s příslušenstvím obsahuje vířivou trysku, která je vhodná pro čištění domácích zvířat jako psů, nebo třeba jen jejich tlap. Kartáčem na čištění srsti snadno vykartáčujete i silně ulpívající nečistoty a kvalitní utěrkou z mikrovláken pak své miláčky osušíte po čištění a mytí. Veškeré dodané příslušenství se vejde do boxu, který je součástí dodávky, a přitom ho lze snadno připevnit na tlakový čistič.
Charakteristické znaky a výhody
Box na příslušenství
- Lze připnout na dno,aby bylo vše bezpečně uloženo.
Kuželový paprsek
- Vytváří jemný sprchový proud
Kartáč na čištění srsti
- Odstraňuje tvrdé nečistoty z kožešiny zvířete.
Speciální hadřík z mikrovlákna
- Pro vysušení zvířat.
Specifikace
Technické údaje
|Vláknový kompozitní textil
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|229 x 221 x 108
Obsah balení
- Box pro úschovu
- Kartáč na čištění srsti
- Utěrka pro domácí zvířata
- Tryska s kuželovým paprskem
Videa
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Domácí zvířata / psi