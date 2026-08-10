Tryska eco!Booster Professional

Nastává nová éra v tlakovém čištění!

Ultra účinná tryska Kärcher eco!Booster Professional vyvinuta pro profesionální vysokotlaké čističe přináší o 50 % vyšší čisticí výkon*. Tryska eco!Booster disponuje širším paprskem vody při stejném čisticím výkonu a průtoku vody běžné ploché trysky, čímž dovoluje vyčistit větší plochu za stejný čas, se stejnou spotřebou vody.

HD-HDS 2024 3 roky strip

Nabídka produktů eco!Booster Professional:

TIP: Výběr Eco!Boosteru řiďte podle vaší stávající trysky dodávané ke stroji.

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eco!Booster je více než úspora času, je to vyšší level čištění.

Nová vysokotlaká tryska Kärcher eco!Booster posouvá efektivitu a udržitelnost čištění na další úroveň s 50procentním zvýšením výkonu. Toto řešení je ideální pro čištění větších svislých ploch z citlivých materiálů i pro čištění lehkých až středně zažraných nečistot.

Výhody trysky eco!Booster:

eco!Booster čisticí výkon Kärcher

O 50 % účinnější čisticí výkon

eco!Booster velmi rovnoměrně odstraňuje nečistoty na mnohem širší ploše než předchozí běžný plochý paprsek. 

eco!Booster energetická účinnost Kärcher

o 50 % vyšší energetická účinnost

Vyšší čisticí výkon za méně energie – eco!Booster vám umožní vyčistit stejnou oblast, ale za mnohem kratší dobu.

eco!Booster účinnost vody Kärcher

O 50 % vyšší účinnost vody

eco!Booster čistí rychle a důkladně širší plochu povrchu, tímto šetří vodu, které by bylo třeba více při použití běžné ploché trysky.

* V porovnání s čisticím výkonem klasické trysky s plochým paprskem.

** Na základě schopnosti vyčistit o 50 % větší plochu než klasická tryska s plochým proudem se stejným množstvím energie a vody.

O 50 % vyšší plošný výkon díky ultra-plochému paprsku

eco!Booster nastavuje nová měřítka, pokud jde o čištění choulostivých povrchů. O 50 procent vyšší plošný výkon vám šetří nejen čas, ale také energii a vodu.

Díky tomu se perfektně hodí pro efektivní čištění větších ploch. 

 

eco!Booster využjjete na:

  • Čištění fasád, velkých povrchů
  • Aplikace ve městech například čištění prostranství nebo plotů
  • Čištění vozidel
  • Čištění podlah a stěn v průmyslu (portavinářský průmysl, zemědělství)
O 50 % vyšší plošný výkon

Pořiďte si novou trysku eco!Booster a vrchněte se do práce.

Tryska eco!Booste je použitelná s většinou vysokotalkých čističů řady Professional a nahradí na tlakové pystoli stávající trysku. Montáž trysky je díky závitu EASY!Lock extrámě rychlá a jednoduchá.

eco!Booster lze použít na jakýkoliv čistič HD a HDS
Eco!Bosoter nahradí vaší plochou trysku

Jak vybrat vhodný eco!Booster k vysokotlakému čističi Kärcher HD / HDS?

 

Naše varianty eco!Booster byly vyvinuty pro různé studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe, a proto se dodávají s různými velikostmi trysek.U výběru trysky je důležitý výkon stroje, s kterým bude tryska pracovat, proto u každé trysky eco!Booster je vypsaný seznam kompatibilních vysokotlakých čističů.

Velikost vhodné trysky naleznete i na štítku vysokotlakého čističe

 

Pokud máte k dispozici štítek stroje, ke kterému trysku eco!Booster Professional pořizujete, věnujte pozornost údaji "nozzle", kde naleznete výrobcem doporučenou velikost trysky, kterou výrobce se strojem i současně dodává.

Velikost vhodné trysky eco!Booster Professional pro tento stroj pak pořizujete stejnou (nozzle 40 = eco!Booster TR 40), nebo o řád vyšší (například, nozzle 47 = eco!Booster TR 50).

Štítek vysokotlakého čističe s údajem o trysce

Ještě nevlastníte vysokotlaký čistič pro profesionály HD/ HDS?

 

Rádi vám pomůžeme s výběrem stroje. Použijte náš praktický on-line vyhledávač produktů, abyste si zajistili podle vašich požadavků jaký stroj vám bude nejvíce vyhovovat. Jednoduše klikněte na tlačítko níže a vyberte si svůj model vysokotlakého čističe.

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eco!Booster pro tlakové myčky řady Home & Garden

eco!Booster pro tlakové myčky Home & Garden

 

Díky trysce eco!Booster pro tlakové myčky z řady Home & Garden je čištění ještě efektivnější.

Pokud vlastníte tlakovou myčku řady K4-K7, pořiďte si Eko!Booter a bez obav se vrhněte se na obří úklid.

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Vysokotlaký čistič Kärcher HDS v automotive

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