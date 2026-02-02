Filtrační sáčky k tepovačům
Extrémně odolný filtrační sáček z vliesu proti roztržení, ideální pro vysávání jemných i hrubých nečistot. Vhodný pro tepovače Kärcher.
Filtrační sáčky z vliesu byly vyvinuty speciálně pro tepovače Kärcher Home & Garden SE 5 a SE 6 Signature Line a SE 5.100 a SE 6.100. Sáčky jsou extrémně odolné proti roztržení a zajišťují působivě vysoký sací výkon a filtraci prachu. Jsou určeny pro náročné použití, například pro vysávání hrubých a vlhkých nečistot. Součástí dodávky jsou čtyři sáčky.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady SE 5 a SE 6 Signature Line a řady SE 5.100 a SE 6.100.
Třívrstvý vliesový materiál
- Pro vysoký sací výkon a vysokou filtraci prachu během používání.
Extrémně odolné proti roztržení, ideální pro náročné použití.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|4
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|425 x 530 x 12
Oblasti použití
- Suché nečistoty