Filtrační sáčky k tepovačům

Extrémně odolný filtrační sáček z vliesu proti roztržení, ideální pro vysávání jemných i hrubých nečistot. Vhodný pro tepovače Kärcher.

Filtrační sáčky z vliesu byly vyvinuty speciálně pro tepovače Kärcher Home & Garden SE 5 a SE 6 Signature Line a SE 5.100 a SE 6.100. Sáčky jsou extrémně odolné proti roztržení a zajišťují působivě vysoký sací výkon a filtraci prachu. Jsou určeny pro náročné použití, například pro vysávání hrubých a vlhkých nečistot. Součástí dodávky jsou čtyři sáčky.

Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady SE 5 a SE 6 Signature Line a řady SE 5.100 a SE 6.100.
Třívrstvý vliesový materiál
  • Pro vysoký sací výkon a vysokou filtraci prachu během používání.
Extrémně odolné proti roztržení, ideální pro náročné použití.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 4
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 425 x 530 x 12
