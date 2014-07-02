Filtry T/NT

Kärcher Plochý skládaný filtr HEPA, třída prachu H

Plochý skládaný filtr HEPA, třída prachu H

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Kärcher Plochý skládaný filtr Standard, do BIA-C třída prachů M

Plochý skládaný filtr Standard, do BIA-C třída prachů M

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Kärcher Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot

Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot

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Kärcher Koše hlavního filtru

Koše hlavního filtru

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Kärcher HEPA Filtr

HEPA Filtr

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Kärcher Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

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Kärcher Filtrační patrona Standard, do BIA C třída prachů M

Filtrační patrona Standard, do BIA C třída prachů M

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Kärcher Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

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Kärcher Sady bezpečnostních filtrů / sáčků

Sady bezpečnostních filtrů / sáčků

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Kärcher Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr / látkový filtr

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Kärcher Látkový filtrační sáček

Látkový filtrační sáček

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Kärcher Filtry odpadního vzduchu

Filtry odpadního vzduchu

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