H 10 Q HR vysokotlaká hadice␍

Náhradní hadice s adaptéry Quick Connect pro rychlé připojení. Pro všechny přístroje Kärcher ve třídách K 4–K 7 s navijákem hadice (od roku výroby 2009 nebo novější). Vysokotlaká hadice je 10 metrů dlouhá a vhodná pro teploty do 60°C a tlak do 180 barů.

Charakteristické znaky a výhody
Náhradní hadice 10m
  • Velký akční rádius
Quick Connect konektor
  • Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Rychlospojovací systém
  • Pro pohodlné čištění
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 245 x 264 x 65
Příslušenství
Náhradní díly H 10 Q HR vysokotlaká hadice␍

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.