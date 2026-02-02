H 10 Q HR vysokotlaká hadice␍
Náhradní hadice s adaptéry Quick Connect pro rychlé připojení. Pro všechny přístroje Kärcher ve třídách K 4–K 7 s navijákem hadice (od roku výroby 2009 nebo novější). Vysokotlaká hadice je 10 metrů dlouhá a vhodná pro teploty do 60°C a tlak do 180 barů.
Pro rychlé a pohodlné čištění: 10metrovou vysokotlakou výměnnou hadici lze snadno nasadit na tlakové myčky Kärcher ve třídách K 4 až K 7 s navijákem hadice a adaptéry Quick Connect od roku výroby 2009 nebo novější. Vysokotlaká hadice je 10 metrů dlouhá a vhodná pro teploty do 60°C a tlak do 180 barů.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní hadice 10m
- Velký akční rádius
Quick Connect konektor
- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Rychlospojovací systém
- Pro pohodlné čištění
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|245 x 264 x 65
Kompatibilní přístroje
Příslušenství
Náhradní díly H 10 Q HR vysokotlaká hadice␍
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.