HEPA 13 filtr balený
Filtr HEPA 13 s 99,95% stupněm separace certifikovaný podle testovací normy DIN EN 1822: 2019. Zvyšuje výkon filtru a zlepšuje vyfukovaný vzduch.
Náš filtr HEPA 13 zadržuje nepatrné částice v rozmezí několika mikrometrů díky svému působivému stupni oddělení 99,95 procenta. Aerosoly, viry a bakterie jsou díky vysoké filtrační kapacitě téměř úplně absorbovány a neuvolňují se zpět do okolního vzduchu. Filtr HEPA 13, certifikovaný podle testovací normy DIN EN 1822: 2019, splňuje také vysoké bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|165 x 72 x 55