HEPA 13 filtr balený

Filtr HEPA 13 s 99,95% stupněm separace certifikovaný podle testovací normy DIN EN 1822: 2019. Zvyšuje výkon filtru a zlepšuje vyfukovaný vzduch.

Náš filtr HEPA 13 zadržuje nepatrné částice v rozmezí několika mikrometrů díky svému působivému stupni oddělení 99,95 procenta. Aerosoly, viry a bakterie jsou díky vysoké filtrační kapacitě téměř úplně absorbovány a neuvolňují se zpět do okolního vzduchu. Filtr HEPA 13, certifikovaný podle testovací normy DIN EN 1822: 2019, splňuje také vysoké bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech.

Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 165 x 72 x 55