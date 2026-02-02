Suchý vysavač T 12/1 Hf
Vysavač na suché nečistoty T 12/1 Hf se perfektně hodí pro čištění paluby letadel. Má 25 m dlouhý kabel a pracuje s napětím užívaným v letounech po celém světě (110 V, 400 Hz).
Profesionální vysavač T12/1 Hf byl speciálně vyvinut pro úklid na palubách letadel. Poradí si se suchými nečistotami všeho druhu – prachem, zrnky písku i drobky. Funguje na standardním napětí 110 V s frekvencí 400 Hz, které se používá v letadlech po celém světě. Čištění rozlehlých prostor usnadňuje 25metrový přívodní kabel a 12litrová nádoba na nečistoty, které umožní dlouhou práci bez přerušení. Díky praktickému nožnímu spínači se navíc při úklidu nemusíte zbytečně ohýbat. Prach zachycuje velký filtrační koš z pratelného nylonu, který můžete používat se sáčkem – ale i bez něj. Na požádání rádi doplníme vysavač také o HEPA filtr. Ten zajistí dokonale bezprašný provoz přístroje a hygieničtější prostředí pro pasažéry i posádku letu.
Charakteristické znaky a výhody
Specialista na čištění kabin letadelVysavač T 12/1 Hf pracuje s napětím používaným na palubě letadel po celém světě a je vybavený kabelem o délce 25 m. Dokonalý pro čištění letadel.
Filtr HEPA pro čistý odpadní vzduchVolitelný filtr HEPA zajišťuje hygienicky čistý odpadní vzduch bez znečišťujících pevných částic.
Hlavní filtrační košVelký stálý hlavní filtr z pratelného nylonu zajišťuje optimální odlučování prachu. Provoz vysavače je tak možný s filtračním sáčkem i bez něj.
Ovládání pomocí nožního spínače
- Bez namáhavého ohýbání.
Hák na kabel
- Elektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|110
|Frekvence (Hz)
|400
|Podtlak (mbar/kPa)
|240 / 24
|Množství vzduchu (l/s)
|53
|Jmenovitý příkon (W)
|900
|Objem nádrže (l)
|12
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|25
|Hladina hluku (dB(A))
|62
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|410 x 315 x 340
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 505 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Podlahová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast
- Integrované uložení síťového kabelu
- Hák na kabel
Videa
Oblasti použití
- Perfektně se hodí pro čištění v letadlech, autobusech a vlacích
- Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
Příslušenství
Náhradní díly T 12/1 Hf
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.