Suchý vysavač T 12/1 Hf

Vysavač na suché nečistoty T 12/1 Hf se perfektně hodí pro čištění paluby letadel. Má 25 m dlouhý kabel a pracuje s napětím užívaným v letounech po celém světě (110 V, 400 Hz).

Profesionální vysavač T12/1 Hf byl speciálně vyvinut pro úklid na palubách letadel. Poradí si se suchými nečistotami všeho druhu – prachem, zrnky písku i drobky. Funguje na standardním napětí 110 V s frekvencí 400 Hz, které se používá v letadlech po celém světě. Čištění rozlehlých prostor usnadňuje 25metrový přívodní kabel a 12litrová nádoba na nečistoty, které umožní dlouhou práci bez přerušení. Díky praktickému nožnímu spínači se navíc při úklidu nemusíte zbytečně ohýbat. Prach zachycuje velký filtrační koš z pratelného nylonu, který můžete používat se sáčkem – ale i bez něj. Na požádání rádi doplníme vysavač také o HEPA filtr. Ten zajistí dokonale bezprašný provoz přístroje a hygieničtější prostředí pro pasažéry i posádku letu.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 12/1 Hf: Specialista na čištění kabin letadel
Vysavač T 12/1 Hf pracuje s napětím používaným na palubě letadel po celém světě a je vybavený kabelem o délce 25 m.
Suchý vysavač T 12/1 Hf: Filtr HEPA pro čistý odpadní vzduch
Volitelný filtr HEPA zajišťuje hygienicky čistý odpadní vzduch bez znečišťujících pevných částic.
Suchý vysavač T 12/1 Hf: Hlavní filtrační koš
Velký stálý hlavní filtr z pratelného nylonu zajišťuje optimální odlučování prachu. Provoz vysavače je tak možný s filtračním sáčkem i bez něj.
Ovládání pomocí nožního spínače
  • Bez namáhavého ohýbání.
Hák na kabel
  • Elektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 110
Frekvence (Hz) 400
Podtlak (mbar/kPa) 240 / 24
Množství vzduchu (l/s) 53
Jmenovitý příkon (W) 900
Objem nádrže (l) 12
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 25
Hladina hluku (dB(A)) 62
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 410 x 315 x 340

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 505 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Podlahová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast
  • Integrované uložení síťového kabelu
  • Hák na kabel
Videa

Oblasti použití
  • Perfektně se hodí pro čištění v letadlech, autobusech a vlacích
  • Pro důkladné čištění všech podlah - od tvrdých podlah po koberce
