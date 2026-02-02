HK 12, Sada vysokotlaké hadice
Sada s vysokotlakou hadicí 12 metrů pro vysokotlaké čističe Kärcher od roku výroby 1992. Včetně vysokotlaké pistole a Connect adaptéru. Není vhodná pro modely s bubnem na navíjení hadice.
Tato sada příslušenství obsahuje kromě vysokotlaké hadice dlouhé 12 m také ergonomickou vysokotlakou pistoli a Quick Connect adaptér pro třídy K 2 až K 7. Tato sada je vhodná pro všechny hobby vysokotlaké čističe Kärcher od roku výroby 1992 (kromě strojů s bubnem na navíjení hadice).
Charakteristické znaky a výhody
Adaptér
- Jednoduché odpojení vysokotlaké hadice od pistole a stroje.
- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Vysokotlaká hadice
- S připojením Quick Connect pro rychlé připojení
Vysokotlaká pistole
- Pro ergonomickou práci
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 60
|Max. tlak (bar)
|180
|Délka (m)
|12
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|551 x 250 x 250
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly HK 12, Sada vysokotlaké hadice
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.