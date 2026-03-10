Hubice na parkety VC6 / DS 6

Hubice na parkety firmy Kärcher s měkkými štětinami pro šetrné čištění parket a jiných citlivých tvrdých podlah.

Hubice na parkety s měkkými štětinami pro šetrné čištění tvrdých podlah jako jsou parkety a laminát i korek, PVC, linoleum a dlaždice.

Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro vysavače Kärcher a vysavače s vodním filtrem
Měkký věnec z přírodních štětin (koňské žíně)
  • Pro jemné a šetrné čištění bez poškrábání.
Flexibilní kloub
  • Velmi dobrá obratnost čištění pod a kolem nábytku.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 301 x 175 x 54
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Citlivé povrchy