Hubice na parkety VC6 / DS 6
Hubice na parkety firmy Kärcher s měkkými štětinami pro šetrné čištění parket a jiných citlivých tvrdých podlah.
Hubice na parkety s měkkými štětinami pro šetrné čištění tvrdých podlah jako jsou parkety a laminát i korek, PVC, linoleum a dlaždice.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro vysavače Kärcher a vysavače s vodním filtrem
Měkký věnec z přírodních štětin (koňské žíně)
- Pro jemné a šetrné čištění bez poškrábání.
Flexibilní kloub
- Velmi dobrá obratnost čištění pod a kolem nábytku.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|301 x 175 x 54
Oblasti použití
- Citlivé povrchy