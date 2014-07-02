Lešticí pady (univerzální)

3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. K dokonalému leštění všech tvrdých ploch, parketových a kamenných podlah, podlah z linolea, korku, PVC a laminátu.

3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. K dokonalému leštění všech tvrdých ploch, parketových a kamenných podlah, podlah z linolea, korku, PVC a laminátu.

Charakteristické znaky a výhody
Leštící pad vyroben z velmi kvalitní imitace vlny
  • Perfketní výsledky v čištění na všech druzích povrchů
  • Lze prát v pračce na 60 °C
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 3
Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy