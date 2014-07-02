Lešticí pady (univerzální)
3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. K dokonalému leštění všech tvrdých ploch, parketových a kamenných podlah, podlah z linolea, korku, PVC a laminátu.
3 lešticí pady pro leštičku s odsáváním FP 303. K dokonalému leštění všech tvrdých ploch, parketových a kamenných podlah, podlah z linolea, korku, PVC a laminátu.
Charakteristické znaky a výhody
Leštící pad vyroben z velmi kvalitní imitace vlny
- Perfketní výsledky v čištění na všech druzích povrchů
- Lze prát v pračce na 60 °C
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|3
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|125 x 125 x 10
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy