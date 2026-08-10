Odsávací stanice k RCV 5
Ještě větší autonomie při úklidu: díky inteligentní samočinné vyprazdňovací stanici se prachová nádoba RCV 5 vyprazdňuje automaticky v pravidelných intervalech.
S inteligentní samočinnou vyprazdňovací stanicí se RCV 5 stává ještě autonomnějším, protože zásobník na prach se vyprazdňuje automaticky. Prach a nečistoty jsou jednoduše automaticky vysáty do vysoce kvalitního vliesového filtračního sáčku, jakmile RCV 5 zakotví v nabíjecí a samoodsávací stanici - buď po dokončeném úklidu, nebo při dobíjení. Nečistoty jsou spolehlivě zachyceny. Jednodušší už to být nemůže. Díky funkci nabíjení na odsávací stanici se zároveň dobije i baterie robota.
Charakteristické znaky a výhody
Automatické vyprazdňování prachu
- Pravidelné automatické vyprazdňování prachové nádoby RCV 5 umožňuje robotickému vysavači uklízet samostatně mnohem déle.
- Zásobník na prach RCV 5 není třeba vyprazdňovat ručně, takže uživatel nemusí přijít do styku s prachem a nečistotami.
- Protože se prachová nádoba robotického vysavače pravidelně vyprazdňuje, zůstává sací výkon neustále vysoký, což znamená, že RCV 5 pokaždé dosáhne skvělých výsledků úklidu.
Vliesový filtrační sáček
- Filtrační sáček spolehlivě zachytí prach a nečistoty.
- Zachycené nečistoty se snadno a hygienicky odstraňují.
- Po vytažení filtračního sáčku ze stanice se sáček automaticky ihned uzavře. Nečistoty zůstanou bezpečně v sáčku a při výměně sáčku je zabráněno úniku prachu.
Integrovaná správa kabelů
- Síťový kabel odsávací stanice lze úhledně navinout pomocí systému vedení kabelů umístěného na zadní straně samočinné vyprazdňovací stanice - již žádné zamotané kabely.
Ovládání pomocí aplikace
- V případě potřeby lze odsávací stanici RCV 5 pro větší pohodlí ovládat prostřednictvím aplikace.
- Vysávání lze aktivovat také individuálně prostřednictvím aplikace.
Kompatibilní se všemi modely RCV 5
- Odsávací stanice je kompatibilní se všemi modely RCV 5
- Pomocí dodané přestavbové sady lze váš stávající model RCV 5 během chvilky přestavět na provoz s odsávací stanicí
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Kapacita filtračního sáčku (l)
|4
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|4,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|401 x 290 x 446
Vybavení
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy
- Kontejner na odpad
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Na kobercích s nízkým vlasem
Příslušenství
Náhradní díly Odsávací stanice k RCV 5
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.