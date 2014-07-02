Parní tlaková žehlička I 6006 pro SC
Parní žehlička I 6006 je kompatibilní s parními čističi SC 4 a SC 5. Disponuje komfortní a vysoce kvalitní žehlicí plochou z ušlechtilé oceli. Atraktivní žluto-černé provedení.
Vysoce kvalitní parní žehlička Kärcher I 6006 pro SC je vybavena žehlicí plochou z ušlechtilé oceli pro snadné žehlení. Lze ji kombinovat s parními čističi Kärcher řady SC 4 a SC 5. Díky stále stejně vysokému tlaku znatelně šetří i čas strávený u žehlicího prkna, a to až o 50 %. Kromě trvalé páry lze využít i funkci intervalové páry. Prvotřídní technologie a bezchybná žehlicí plocha umožňuje žehlit i velmi silné látky.
Charakteristické znaky a výhody
Otvory pro výstup páry rozděleny po celé ploše
- Rovnoměrný výstup páry po celé ploše
Nastavitelná trvalá pára
- Kontinuální výstup páry pro snadné a rychlé žehlení velkých textilií jako např. ubrusů, ložního prádla atd.
Žehlicí plocha z ušlechtilé oceli
- Snadné vedení žehličky.
Rovnoměrný výstup páry
- O polovinu rychlejší žehlení prádla.
Intervalové paření
- Pro cílený výdej páry.
Regulace teploty
- Pro žehlení různých materiálů.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|297 x 147 x 180
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Všechny oděvy vhodné k žehlení