Parní tlaková žehlička I 6006 pro SC

Parní žehlička I 6006 je kompatibilní s parními čističi SC 4 a SC 5. Disponuje komfortní a vysoce kvalitní žehlicí plochou z ušlechtilé oceli. Atraktivní žluto-černé provedení.

Vysoce kvalitní parní žehlička Kärcher I 6006 pro SC je vybavena žehlicí plochou z ušlechtilé oceli pro snadné žehlení. Lze ji kombinovat s parními čističi Kärcher řady SC 4 a SC 5. Díky stále stejně vysokému tlaku znatelně šetří i čas strávený u žehlicího prkna, a to až o 50 %. Kromě trvalé páry lze využít i funkci intervalové páry. Prvotřídní technologie a bezchybná žehlicí plocha umožňuje žehlit i velmi silné látky.

Charakteristické znaky a výhody
Otvory pro výstup páry rozděleny po celé ploše
  • Rovnoměrný výstup páry po celé ploše
Nastavitelná trvalá pára
  • Kontinuální výstup páry pro snadné a rychlé žehlení velkých textilií jako např. ubrusů, ložního prádla atd.
Žehlicí plocha z ušlechtilé oceli
  • Snadné vedení žehličky.
Rovnoměrný výstup páry
  • O polovinu rychlejší žehlení prádla.
Intervalové paření
  • Pro cílený výdej páry.
Regulace teploty
  • Pro žehlení různých materiálů.
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 297 x 147 x 180
Oblasti použití
  • Všechny oděvy vhodné k žehlení