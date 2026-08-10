Parní tlaková žehlička I 6006 pro SV
S parním čističem řady SV můžete nyní i žehlit. Chytré funkce doplňkové tlakové žehličky šetří váš čas a poradí si i s náročným uhlazením těžkých látek.
Kvalitní tlaková parní žehlička I 6006 v atraktivním žluto-černém provedením účinně vyhladí každý povrch od domácích textilií, až po jemné tkaniny. Pronikne dokonce i do struktury velmi těžkých materiálů jako jsou závěsy, přehozy, koberce i ložní prádlo ve více vrstvách. Žehlení pod tlakem zaručuje 2x účinnější výsledek pro maximální úsporu vašeho času. Pára je rovnoměrně rozprostřena po celé žehlící ploše a pro extra účinné žehlení velmi nepoddajných materiálů lze navíc využít funkci intervalového páření. Parní žehličku lze používat pouze s parními vysavači SV 7, nelze ji využívat samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Otvory pro výstup páry rozděleny po celé ploše
- Rovnoměrný výstup páry po celé ploše
Nastavitelná trvalá pára
- Plynulý výstup páry pro lehké a rychlé žehlení velkých textilií jako např. ubrusů, ložního prádla atd.
Žehlicí plocha z ušlechtilé oceli
- Snadné vedení žehličky.
Rovnoměrný výstup páry
- O polovinu rychlejší žehlení prádla.
Intervalové paření
- Pro cílený výdej páry.
Regulace teploty
- Pro žehlení různých materiálů.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|1,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|259 x 121 x 125
Oblasti použití
- Všechny oděvy vhodné k žehlení