Pistole G 160
Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých se vysokotlaká hadice upevňuje na pistoli clipem (bez systému Quick Connect).
Výměna pistole je hračkou: Tato náhradní pistole je vhodná pro všechny vysokotlaké čističe třídy K2 - K7. Je určená pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých je hadice upevněna clipem resp. připojovací sponkou na ruční stříkací pistoli.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher řady K2 - K7
- Snadná výměna pistole
Bajonetový uzávěr
- Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Čisticí prostředek - nízký tlak
- Snadné nanášení čisticích prostředků
- Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Dětská pojistka
- Spuštění pistole blokováno pojistkou
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|422 x 40 x 181