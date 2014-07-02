Pistole G 160

Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých se vysokotlaká hadice upevňuje na pistoli clipem (bez systému Quick Connect).

Výměna pistole je hračkou: Tato náhradní pistole je vhodná pro všechny vysokotlaké čističe třídy K2 - K7. Je určená pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých je hadice upevněna clipem resp. připojovací sponkou na ruční stříkací pistoli.

Charakteristické znaky a výhody
Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher řady K2 - K7
  • Snadná výměna pistole
Bajonetový uzávěr
  • Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Čisticí prostředek - nízký tlak
  • Snadné nanášení čisticích prostředků
  • Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Dětská pojistka
  • Spuštění pistole blokováno pojistkou
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 422 x 40 x 181
Kompatibilní přístroje
