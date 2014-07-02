Plochý skládaný filtr

Plochý skládaný filtr umožňuje vysávání mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru. Nabízí velkou filtrační plochu na minimálním prostoru a nepřesahuje do nádoby vysavače. Kromě toho se filtr vyznačuje vysokým stupněm filtrace a lze ho díky jeho konstrukci snadno čistit.

Charakteristické znaky a výhody
Filtrační materiál
  • Umožňuje mokré a suché vysávání bez výměny filtru
  • Velká retence uchování prachu
Flexibilní konstrukce
  • Snadné čištění
Kompaktní konstrukce
  • Velká filtrační plocha na malém prostoru
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva hnědý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 205 x 75 x 73
