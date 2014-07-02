Plochý skládaný filtr
Plochý skládaný filtr umožňuje vysávání mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru. Nabízí velkou filtrační plochu na minimálním prostoru a nepřesahuje do nádoby vysavače. Kromě toho se filtr vyznačuje vysokým stupněm filtrace a lze ho díky jeho konstrukci snadno čistit.
Charakteristické znaky a výhody
Filtrační materiál
- Umožňuje mokré a suché vysávání bez výměny filtru
- Velká retence uchování prachu
Flexibilní konstrukce
- Snadné čištění
Kompaktní konstrukce
- Velká filtrační plocha na malém prostoru
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|hnědý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|205 x 75 x 73