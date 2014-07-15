Plochý skládaný filtr (vysavače pro popel a suché nečistoty)
Pevný plochý skládaný filtr navržený speciálně pro vysavače pro popel a suché nečistoty. Pro dlouhotrvající sací výkon.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodný pro suchý vysavač Kärcher AD 2,AD 3 a AD4 Premium
Pro trvalou sací sílu
Snadná výměna
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|197 x 97 x 48
Oblasti použití
- Odstranění popela