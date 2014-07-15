Plochý skládaný filtr (vysavače pro popel a suché nečistoty)

Pevný plochý skládaný filtr navržený speciálně pro vysavače pro popel a suché nečistoty. Pro dlouhotrvající sací výkon.

Charakteristické znaky a výhody
Vhodný pro suchý vysavač Kärcher AD 2,AD 3 a AD4 Premium
Pro trvalou sací sílu
Snadná výměna
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 197 x 97 x 48
  • Odstranění popela