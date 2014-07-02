Sací hadice 2,5 m C DN35

Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s ​​vysavači na mokré i suché vysávání.

Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s ​​vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. Hadice 2,5 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 1.0 a k příslušenství klipsovým připojením 1.0. Obě připojení jsou kompatibilní s vysavači do modelového roku 2016. Bajonetové připojení 1.0 je stejné pro všechny jmenovité šířky (35, 40 a 50). Adaptér pro hadice NT s bajonetovým připojením 1.0 lze použít k připojení všech hadic s bajonetovým připojením 1.0 za účelem připojení k novému systému příslušenství.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 2,5
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Připojení na straně příslušenství¹⁾ Clip 1.0
Připojení na straně stroje²⁾ Bajonet 1.0
Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 560 x 460 x 75

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