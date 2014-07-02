Sací hadice 2,5 m C DN35
Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.
Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. Hadice 2,5 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 1.0 a k příslušenství klipsovým připojením 1.0. Obě připojení jsou kompatibilní s vysavači do modelového roku 2016. Bajonetové připojení 1.0 je stejné pro všechny jmenovité šířky (35, 40 a 50). Adaptér pro hadice NT s bajonetovým připojením 1.0 lze použít k připojení všech hadic s bajonetovým připojením 1.0 za účelem připojení k novému systému příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|2,5
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Připojení na straně příslušenství¹⁾
|Clip 1.0
|Připojení na straně stroje²⁾
|Bajonet 1.0
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|560 x 460 x 75
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