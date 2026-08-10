Utěrka z mikrovlákna pro KV 4 (2 ks)

Jednoduše geniální: potah pro okenní čistič s upevněním na suché zipy umožní odstranit nečistoty ze všech typů hladkých povrchů za pomoci vibračního bateriového čističe oken KV 4

Pratelný potah pro okenní čistič se velmi snadno připevní i odstraní ze stěrky vibračního bateriového čističe KV 4 díky systému suchých zipů - výměna potahu je tak rychlá a pohodlná.

Charakteristické znaky a výhody
Upevnění na suchý zip
  • Díky upevnění na suché zipy lze potah z mikrovláken jednoduše a rychle vyměnit.
Omyvatelný
  • Utěrka je opakovaně použitelná
Vhodné pro KV 4
  • Utěrka je vhodná k čištění všech hladkých povrchů pomocí KV 4.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 110 x 265 x 20
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Hladké povrchy
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Skleněné stoly
  • Obkladové dlaždice