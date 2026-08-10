Utěrka z mikrovlákna pro KV 4 (2 ks)
Jednoduše geniální: potah pro okenní čistič s upevněním na suché zipy umožní odstranit nečistoty ze všech typů hladkých povrchů za pomoci vibračního bateriového čističe oken KV 4
Pratelný potah pro okenní čistič se velmi snadno připevní i odstraní ze stěrky vibračního bateriového čističe KV 4 díky systému suchých zipů - výměna potahu je tak rychlá a pohodlná.
Charakteristické znaky a výhody
Upevnění na suchý zip
- Díky upevnění na suché zipy lze potah z mikrovláken jednoduše a rychle vyměnit.
Omyvatelný
- Utěrka je opakovaně použitelná
Vhodné pro KV 4
- Utěrka je vhodná k čištění všech hladkých povrchů pomocí KV 4.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|110 x 265 x 20
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Skleněné stoly
- Obkladové dlaždice