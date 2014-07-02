Zařízení pro otryskávání suchým ledem IB 15/120
Nový otryskávací přístroj IB 15/120 je ještě výkonnější než jeho předchozí model a přesvědčí svou robustní konstrukcí, nejspolehlivější technikou a nejlepšími výsledky při otryskávání suchým ledem.
Nový otryskávací přístroj IB 15/120 se představuje výkonně, robustně a mimořádně spolehlivě. Také chytré řešení detailů jako držení kufru, vyprazdňování ledu, držící třmen a úložné přihrádky přispívají k celkovému pozitivnímu dojmu, zvyšují obslužný komfort a zpříjemňují práci. A také z technického pohledu bylo uděláno hodně. Tak se rozhodně zlepšilo proudění vzduchu v přístroji, hadici a trysce. Výsledek: výrazné zlepšení výkonu. Navzdory své velikosti je IB 15/120 velmi mobilní a může být snadno přesunut jednou osobou např. přes schod. Stručně řečeno: Otryskávání suchým ledem v nejlepší podobě!
Charakteristické znaky a výhody
Držák kufru s tryskamiPaprskové trysky a nástroje vždy po ruce na stroji. Kufr s tryskami je připojen na boku přístroje chráněn před znečištěním.
Nejvyšší mobilitaOptimální rovnováha přístroje pro pohodlnou manipulaci na nerovném terénu. Třmen vpředu i vzadu na přístroji pro snadné překonávání schodů.
Automatické vyprazdňování zbylého leduVyprázdnění zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce. Stroj nezamrzá.
Sklolaminátová nádoba na suchý led
- Optimální izolace suchého ledu.
- Žádná tvorba kondenzované vody.
- Žádné zamrzání stroje.
Efektivní proudění vzduchu v přístroji
- Suchý led je nepoškozen transportován z přístroje k trysce.
- Maximální čisticí výkon na trysce.
Integrovaný naviják uzemňovacího lana
- Snadné uzemnění paprkového objektu.
- Ochrana proti přeskočení jiskry od uživatele na objekt.
- Zlepšení paprskového komfortu.
Integrovaný odlučovač vody a oleje
- Žádné zamrzání přístroje.
Rafinovaný držák pistole
- Pistole je vždy perfektně uložena.
- Ideální poloha (např. pro výměnu trysek).
Integrovaný úložný prostor pro trysky a nástroje
- Vše vždy po ruce - přímo na přístroji.
Specifikace
Technické údaje
|Příkon (kW)
|0,6
|Kryt/rám
|Nerezová ocel (1.4301)
|Délka kabelu (m)
|7
|Tlak vzduchu (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Kvalita vzduchu
|Suchý a bez oleje
|Objem vzduchu (m³/min)
|2 - 12
|Hladina hluku (dB(A))
|125
|Kapacita suchého ledu (kg)
|40
|Pelety suchého ledu (průměr) (mm)
|3
|Spotřeba suchého ledu (kg/h)
|30 - 120
|Počet fází (Ph)
|1
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Napětí (V)
|220 - 240
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|91
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|101,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Obsah balení
- Kufr pro trysky s molitanovou vložkou
- Tuk pro tryskový závit
- Tryska s plochým paprskem
- Trysková násadka, plochý paprsek: 8 mm
- Vidlicový klíč (pro výměnu trysek): 2 Kusy
- Tryska s kulatým paprskem, XL, dlouhá
- Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou
- Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná)
Vybavení
- Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli
- Elektronické řízení
- Vč. navíječe zemnicího lana
- Odlučovač oleje a vody
Videa
Oblasti použití
- Čištění forem a licích nástrojů
- Odstranění dílů z umělé hmoty.
- Čištění kovářských nástrojů.
- Čištění plnicích a míchacích zařízení
- Čištění dopravních, přepravních a manipulačních systémů
- Čištění trouby
- Čištění tiskových zařízení a jejich periferií
- Čištění dřevoobráběcích strojů
- Čištění generátorů, turbín, spínacích skříní a výměníků tepla