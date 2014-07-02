Stroj na čištění koberců BRC 30/15 C
Kompaktní stroj na čištění koberců pro rychlé a hospodárné stříkání menších ploch, ale také pro cílené bodové čištění a mezičištění koberců předprašováním čisticího prostředku I-Capsolation. Úsporný na plochách mezi 200 a 800 m².
BRC 30/15 C je perfektní stroj pro čištění koberců do hloubky vláken na menších plochách. S jeho plovoucím kartáčem lze dosáhnout dokonalých výsledků čištění i na nerovných plochách. BRC 30/15 lze také flexibilně použít k mezičištění koberců předprášením čisticího prostředku I-Capsol nebo k selektivnímu odstranění skvrn.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoký čisticí výkon
- Válcový kartáč podporuje účinek hloubkového čištění.
- Výkyvně uložený kartáčový válec - tím stejnoměrný čisticí výkon.
- Vlákna jsou vyrovávána, čímž se dotváří rovnoměrný vnější vzhled.
Kompaktní rozměry
- Ideální pro plochy mezi 200 m² a 800 m².
- Jednoduché skladování.
- Snadná doprava.
Specifikace
Technické údaje
|Plošný výkon (základní čištění / údržbové "iCapsol") (m²/h)
|150
|Množství vzduchu (l/s)
|46
|Podtlak (mbar/kPa)
|300 / 30
|Nástřikový tlak základní čištění (bar)
|3,5
|Nástřikové množství základní čištění (l/min)
|1
|Pracovní šířka sání (mm)
|315
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|15 / 17
|Výkon turbíny (W)
|1130
|Výkon motoru kartáčů (W)
|76
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|36
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|35,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|920 x 360 x 750
Obsah balení
- Počet válců: 1 Kusy
Vybavení
- Pracovní směr: Pozpátku
Videa