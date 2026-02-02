Stroj na čištění koberců BRC 40/22 C

Kompaktní automatický stroj na čištění koberců BRC 40/22 C pro ekonomické a rychlé základní nebo průběžné čištění kobercových ploch mezi 250 a 1000 m².

V porovnání s běžnými přístroji na základní čištění koberců pracujete s automatickým strojem BRC 40/22 C až o 30 procent rychleji a koberce přitom čistíte do hloubky vláken. To je možné díky velké obratnosti a pracovnímu směru dopředu, čímž zamezíte zbytečnému přecházení. Integrovaná přihrádka na zametené nečistoty spolehlivě sbírá ležící částečky, jako vlasy nebo volná kobercová vlákna. Přítroj je ideální pro základní čištění koberců na malých a středně velkých plochách až do 1000 m² a lze ho flexibilně použít pro nástřik s následnou extrakcí nebo k průběžnému čištění. Při používání námi doporučeného čisticího přípravku iCapsol RM 768 pro průběžné čištění se zkrátí doba čištění koberce na přibližně půl hodiny, což představuje ideální metodu čištění na silně namáhaných kobercových plochách. Kromě toho otočná hlava s válcovým kartáčem zjednodušuje a urychluje čištění zastavěných ploch.

Charakteristické znaky a výhody
Stroj na čištění koberců BRC 40/22 C: O 200° otočná čisticí hlava
Kobercový válcový kartáč podporuje důkladné čištění. Mimořádně snadná manévrovatelnost i na zastavěných plochách.
Stroj na čištění koberců BRC 40/22 C: Pro základní a průběžné čištění koberců
Použitelný jak na základní čištění tak i průběžné čištění koberců. Základní čištění koberců čisticím válcem podporuje čištění kobercových vláken.
Stroj na čištění koberců BRC 40/22 C: Volitelná ruční hubice
Pro čištění až do rohů nebo nástřik s následnou extrakcí židlí a polstrování.
Integrovaná přihrádka pro zametené nečistoty
  • Spolehlivě sbírá volná kobercová vlákna, vlasy a jiné volně ležící částečky.
  • Snižuje ucpání sací lišty a tím i servisní náklady.
Výlučný pracovní směr dopředu
  • Zamezení zbytečným jízdám naprázdno.
  • Až o 30 procent vyšší plošný výkon než běžné automatické stroje na čištění koberců.
Specifikace

Technické údaje

Plošný výkon (základní čištění / údržbové "iCapsol") (m²/h) 500 / 900
Množství vzduchu (l/s) 47
Podtlak (mbar/kPa) 290 / 29
Nástřokový tlak údržbové čištění (bar) 3,5
Nástřikový tlak základní čištění (bar) 7
Nástřikové množství údržbové čištění (l/min) 0,38
Nástřikové množství základní čištění (l/min) 2,5
Pracovní šířka sání (cm) 48
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 22 / 19
Výkon turbíny (W) 1200
Výkon motoru kartáčů (W) 400
Hmotnost bez příslušenství (kg) 44,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 50,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 889 x 470 x 1118

Obsah balení

  • Počet válců: 1 Kusy
  • Válcové kartáče: 1 Kusy

Vybavení

  • Pracovní směr: vpřed
  • Provoz iCapsol

