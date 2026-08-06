Extraktor Puzzi 10/1 Hand
Výkonný extrakční čistič Puzzi 10/1 s hubicí na čalounění důkladně a efektivně odstraňuje skvrny z textilních povrchů, jako jsou čalouněné nábytek nebo sedadla vozidel.
Působivý díky prvotřídním hygienickým výsledkům čištění a vysoké účinnosti: robustní extrakční čistič Puzzi 10/1 s hubicí na čalounění pro odstraňování skvrn z malých až středně velkých textilních povrchů. Hluboké vstřikování čisticího roztoku do textilních vláken a následné odsávání s vynikajícím sacím výkonem zajišťují rychlé vyschnutí textilií a jejich rychlé opětovné použití. Extraktor je standardně vybaven tryskou na čalounění, která je vhodná zejména pro stísněné prostory, jako jsou interiéry vozidel. Velká tlačítka, která lze ovládat rukou nebo nohou, jsou velmi pohodlná. Díky ergonomické rukojeti je přeprava snadná i jednou rukou. Víko přístroje a ruční hubice jsou průhledné, aby byl lepší přehled o znečištěné vodě. Extraktor má praktický háček na kabel pro bezpečné uložení napájecího kabelu, a tím i pro snadnou přepravu a skladování stroje.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající výkon čištěníVynikající výsledek čištění s viditelným efektem před a po. Rychlé schnutí díky velmi vysoké savosti. Extrémně jemný a rovnoměrný rozstřik z hubice na čalounění.
Profesionální kvalita: mimořádně robustní a odolnýÚčinné čerpadlo s dlouhou životností. Výkonná turbína s vynikajícím výkonem zpětného sání. Robustní konstrukce a nárazník chrání stroj před nárazy a údery.
Praktická hubice na čalouněníSnadné a přesto důkladné čištění čalounění a čalouněného nábytku. Ideální pro čištění interiéru vozidla. 110 milimetrů široká tryska pro nasazení do nástřikové/odsávací pistole.
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
- Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.
Snadné ovládání díky dvěma velkým tlačítkům
- Není třeba se ohýbat: spínač pro zapnutí/vypnutí lze přepínat nohou pro rychlost a snadné použití.
- Rychlá 1-kroková metoda: kombinované stříkání a vysávání v jednom kroku
- 2-kroková metoda: Nastříkejte na vlákna a nechte vsáknout – poté vysajte.
Ergonomické držadlo
- Navrženo pro nošení jednou rukou po schodech.
- Možnost upevnění sací trubice a nástřikové/sací pistole.
- Držák sací trubice integrovaný v rukojeti pro bezpečný a pohodlný transport.
Hák na kabel
- Pro bezpečné uložení napájecího kabelu.
- Praktická ochrana kabelů
- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Velká zadní kola a flexibilní 360° válečky
- Snadné manévrování i na nerovném povrchu.
- Obzvláště ovladatelné a flexibilní pro manipulaci při čištění.
Integrované uložení příslušenství
- Hubice na čalounění vždy na dosah.
Specifikace
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|20 - 25
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Úroveň nástřiku (l/min)
|1
|Nástřikový tlak (bar)
|1
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|10 / 9
|Výkon turbíny (W)
|1250
|Výkon čerpadla (W)
|40
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|10,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|14,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|690 x 325 x 440
Obsah balení
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Čisticí prostředek: RM 760 tablety, 2 Kusy
- Nástřiková sací hadice: 2.5 m
- Hák na kabel
- Nástřiková/sací pistole
- odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
Vybavení
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro hubici na čalounění/štěrbinovou hubici
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro podlahovou hubici
- Tryska: Hubice na čalounění (na suché vysávání), modrý
Videa
Oblasti použití
- Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
- Pro cílené odstraňování skvrn na textilních površích
- K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly Puzzi 10/1 Hand
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.