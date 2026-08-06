Extraktor Puzzi 8/1

Výkonný specialista na čištění čalounění i na odstraňování skvrn z textilních povrchů: Puzzi 8/1 sprejový extrakční čistič s ergonomickou, zvláště krátkou hubicí na čalounění.

Robustní, odolný, účinný: Sprejový extrakční čistič Puzzi 8/1 působivě čistí čalounění a odstraňuje skvrny z textilních povrchů s vynikajícími a hygienickými výsledky čištění a vysokou účinností. Kompaktní sprejový extrakční stroj nastříká čisticí roztok hluboko do textilních vláken a poté jej opět odstraní s uvolněnými nečistotami. Tento vynikající výkon zpětného sání také zajišťuje rychlé schnutí a znamená, že textilní povrchy lze rychle znovu použít – ideální pro vysoké nároky profesionálů v oblasti úklidu v hotelovém a pohostinském sektoru nebo při čištění interiérů vozidel. Lze použít i standardní extra krátkou hubici na čalounění pro pohodlné a ergonomické čištění úzkých prostor. Díky velmi nízké hmotnosti a ergonomické rukojeti lze sprejový extrakční čistič snadno přenášet jednou rukou. Pohodlí pro uživatele zvyšují také velká tlačítka, která lze ovládat rukou nebo nohou. Víko přístroje a ruční tryska jsou průhledné pro lepší výhled na špinavou vodu.

Charakteristické znaky a výhody
Extraktor Puzzi 8/1: Vynikající výkon čištění
Vynikající výkon čištění
Dokonalé čištění textilních povrchů do hloubky vláken. Rychlé schnutí znamená, že povrchy lze rychle znovu použít díky vynikajícímu výkonu zpětného sání. Vynikající výsledek čištění s viditelným efektem před a po.
Extraktor Puzzi 8/1: Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalounění
Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalounění
Rukojeť a tlakové spínače lze ovládat pouze i jedním prstem. Praktický tvar umožňuje různé polohy držení. Červená tryska zajišťuje nízkou spotřebu vody.
Extraktor Puzzi 8/1: Kompaktní a robustní design s lehkou hmotností
Kompaktní a robustní design s lehkou hmotností
Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek Dlouhá životnost zajišťuje vysokou účinnost.
Vyjímatelný kontejner 2 v 1
  • Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.
  • Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.
  • Ilustrace pro rychlý start a snadnou obsluhu
Snadné ovládání díky dvěma velkým tlačítkům
  • Není třeba se ohýbat: spínač pro zapnutí/vypnutí lze přepínat nohou pro rychlost a snadné použití.
  • Rychlá 1-kroková metoda: kombinované stříkání a vysávání v jednom kroku
  • 2-kroková metoda: Nastříkejte na vlákna a nechte vsáknout – poté vysajte.
Velká zadní kola a flexibilní 360° válečky
  • Snadné manévrování i na nerovném povrchu.
  • Obzvláště ovladatelné a flexibilní pro manipulaci při čištění.
Skládací háček na kabel
  • Pro bezpečné uložení napájecího kabelu.
  • Praktická ochrana kabelů
  • Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Velký, otevřený otvor pro plnění čerstvé vody
  • Pohodlné, bezpečné a rychle naplněné čerstvou vodou.
  • Jasně viditelný indikátor maximální hladiny.
  • Žádné rozlití při tažení nebo tlačení stroje.
Integrovaný úložný prostor pro hubici na čalounění
  • Hubice na čalounění vždy na dosah.
  • Bezpečné skladování i během přepravy.
Specifikace

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 12 - 18
Množství vzduchu (l/s) 71
Podtlak (mbar/kPa) 270 / 27
Úroveň nástřiku (l/min) 1
Nástřikový tlak (bar) 1
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 8 / 7
Výkon turbíny (W) 1200
Výkon čerpadla (W) 40
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Hladina hluku (dB(A)) 71
Délka kabelu (m) 7,5
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 8,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 524 x 332 x 442

Obsah balení

  • Krátká hubice na čalounění s rukojetí
  • Nástřiková sací hadice: 2.5 m
  • Hák na kabel
  • odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu

Vybavení

  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro hubici na čalounění/štěrbinovou hubici
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro podlahovou hubici
  • Tryska: Hubice na čalounění (na suché vysávání), oranžový
Extraktor Puzzi 8/1

Videa

Oblasti použití
  • Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
  • Pro cílené odstraňování skvrn na textilních površích
  • K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
  • Pro intenzivní čištění čalouněných autosedaček do hloubky vláken
  • Pro cílené čištění čalounění v hygienicky citlivých oblastech
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly Puzzi 8/1

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.