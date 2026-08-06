Extraktor Puzzi 8/1 Go!Further

Puzzi 8/1 Go!Further je limitovaná edice extraktoru, vyrobeného z 44% recyklovaného plastu¹⁾, který je dodáván s exkluzivním příslušenstvím: 1litrovou lahví RM 764N OA.

Limitovaná edice černého stroje na extrakční čištění Puzzi 8/1 Go!Further, vyrobeného z 44% recyklovaného plastu¹⁾, je dodáván s exkluzivním příslušenstvím, a to 1litrovou lahví čisticího prostředku RM 764N OA. Extrakční čistič zajišťuje hygienické výsledky při čištění čalounění a odstraňování skvrn z textilních povrchů a zaujme svou vysokou efektivitou. Důkladné čištění je dosaženo nastříkáním čisticího roztoku hluboko do vláken a následným vysátím uvolněných nečistot. Efektivní sací výkon také umožňuje rychlé sušení a rychlé opětovné užívání čištěných ploch. Stroj splňuje vysoké nároky profesionálů v oblasti čištění v hotelovém a gastronomickém průmyslu i při čištění interiérů vozidel. Standardní, extra krátká hubice na čalounění usnadňuje čištění i v těsných prostorech. Nízká hmotnost v kombinaci s ergonomickou rukojetí umožňuje snadnou přepravu pouze jednou rukou. Průhledný kryt stroje a ruční hubice poskytují jasný přehled o znečištěné vodě.

Charakteristické znaky a výhody
Extraktor Puzzi 8/1 Go!Further: Vynikající výkon čištění
Vynikající výkon čištění
Dokonalé čištění textilních povrchů do hloubky vláken. Rychlé schnutí znamená, že povrchy lze rychle znovu použít díky vynikajícímu výkonu zpětného sání. Vynikající výsledek čištění s viditelným efektem před a po.
Extraktor Puzzi 8/1 Go!Further: Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalounění
Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalounění
Rukojeť a tlakové spínače lze ovládat pouze i jedním prstem. Praktický tvar umožňuje různé polohy držení. Červená tryska zajišťuje nízkou spotřebu vody.
Extraktor Puzzi 8/1 Go!Further: Udržitelnost
Udržitelnost
Vyrobeno ze 44% z recyklovaného plastu¹⁾. Extra krátká ergonomická hubice na čalounění je také vybavena speciální červenou hubicí, která šetří 45 % vody ve srovnání s předchozí modrou hubicí. RM 764N OA obsahuje 99 % přírodních složek s povrchově aktivními látkami z pšeničných otrub a kukuřice.
Kompaktní a robustní design s lehkou hmotností
  • Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech
  • Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek
  • Dlouhá životnost zajišťuje vysokou účinnost.
Odnímatelná, jednoduchá, černá nádrž 2 v 1
  • Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.
  • Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.
  • Ilustrace rychlého spuštění vytištěná bílou barvou pro intuitivní ovládání.
Snadné ovládání díky dvěma velkým tlačítkům
  • Není třeba se ohýbat: spínač pro zapnutí/vypnutí lze přepínat nohou pro rychlost a snadné použití.
  • Rychlá 1-kroková metoda: kombinované stříkání a vysávání v jednom kroku
  • 2-kroková metoda: Nastříkejte na vlákna a nechte vsáknout – poté vysajte.
Velká zadní kola a flexibilní 360° válečky
  • Snadné manévrování i na nerovném povrchu.
  • Obzvláště ovladatelné a flexibilní pro manipulaci při čištění.
Skládací háček na kabel
  • Pro bezpečné uložení napájecího kabelu.
  • Praktická ochrana kabelů
  • Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Velký, otevřený otvor pro plnění čerstvé vody
  • Pohodlné, bezpečné a rychle naplněné čerstvou vodou.
  • Jasně viditelný indikátor maximální hladiny.
  • Žádné rozlití při tažení nebo tlačení stroje.
Integrovaný úložný prostor pro hubici na čalounění
  • Hubice na čalounění vždy na dosah.
  • Bezpečné skladování i během přepravy.
Specifikace

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 12 - 18
Množství vzduchu (l/s) 71
Podtlak (mbar/kPa) 270 / 27
Úroveň nástřiku (l/min) 1
Nástřikový tlak (bar) 1
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 8 / 7
Výkon turbíny (W) 1200
Výkon čerpadla (W) 40
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Hladina hluku (dB(A)) 71
Délka kabelu (m) 7,5
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 8,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 13
Rozměry (D x Š x V) (mm) 524 x 332 x 442

¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.

Obsah balení

  • Krátká hubice na čalounění s rukojetí
  • Čisticí prostředek: RM 764 N, 1 l
  • Nástřiková sací hadice: 2.5 m
  • Hák na kabel
  • odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu

Vybavení

  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro hubici na čalounění/štěrbinovou hubici
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro podlahovou hubici
  • Tryska: Hubice na čalounění (na suché vysávání), oranžový
Extraktor Puzzi 8/1 Go!Further
Oblasti použití
  • Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
  • Pro cílené odstraňování skvrn na textilních površích
  • K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
  • Pro intenzivní čištění čalouněných autosedaček do hloubky vláken
  • Pro cílené čištění čalounění v hygienicky citlivých oblastech
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly Puzzi 8/1 Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.