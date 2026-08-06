Extraktor Puzzi 8/1 Go!Further
Puzzi 8/1 Go!Further je limitovaná edice extraktoru, vyrobeného z 44% recyklovaného plastu¹⁾, který je dodáván s exkluzivním příslušenstvím: 1litrovou lahví RM 764N OA.
Limitovaná edice černého stroje na extrakční čištění Puzzi 8/1 Go!Further, vyrobeného z 44% recyklovaného plastu¹⁾, je dodáván s exkluzivním příslušenstvím, a to 1litrovou lahví čisticího prostředku RM 764N OA. Extrakční čistič zajišťuje hygienické výsledky při čištění čalounění a odstraňování skvrn z textilních povrchů a zaujme svou vysokou efektivitou. Důkladné čištění je dosaženo nastříkáním čisticího roztoku hluboko do vláken a následným vysátím uvolněných nečistot. Efektivní sací výkon také umožňuje rychlé sušení a rychlé opětovné užívání čištěných ploch. Stroj splňuje vysoké nároky profesionálů v oblasti čištění v hotelovém a gastronomickém průmyslu i při čištění interiérů vozidel. Standardní, extra krátká hubice na čalounění usnadňuje čištění i v těsných prostorech. Nízká hmotnost v kombinaci s ergonomickou rukojetí umožňuje snadnou přepravu pouze jednou rukou. Průhledný kryt stroje a ruční hubice poskytují jasný přehled o znečištěné vodě.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající výkon čištěníDokonalé čištění textilních povrchů do hloubky vláken. Rychlé schnutí znamená, že povrchy lze rychle znovu použít díky vynikajícímu výkonu zpětného sání. Vynikající výsledek čištění s viditelným efektem před a po.
Ergonomicky navržená extra krátká hubice na čalouněníRukojeť a tlakové spínače lze ovládat pouze i jedním prstem. Praktický tvar umožňuje různé polohy držení. Červená tryska zajišťuje nízkou spotřebu vody.
UdržitelnostVyrobeno ze 44% z recyklovaného plastu¹⁾. Extra krátká ergonomická hubice na čalounění je také vybavena speciální červenou hubicí, která šetří 45 % vody ve srovnání s předchozí modrou hubicí. RM 764N OA obsahuje 99 % přírodních složek s povrchově aktivními látkami z pšeničných otrub a kukuřice.
Kompaktní a robustní design s lehkou hmotností
- Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech
- Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek
- Dlouhá životnost zajišťuje vysokou účinnost.
Odnímatelná, jednoduchá, černá nádrž 2 v 1
- Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.
- Ilustrace rychlého spuštění vytištěná bílou barvou pro intuitivní ovládání.
Snadné ovládání díky dvěma velkým tlačítkům
- Není třeba se ohýbat: spínač pro zapnutí/vypnutí lze přepínat nohou pro rychlost a snadné použití.
- Rychlá 1-kroková metoda: kombinované stříkání a vysávání v jednom kroku
- 2-kroková metoda: Nastříkejte na vlákna a nechte vsáknout – poté vysajte.
Velká zadní kola a flexibilní 360° válečky
- Snadné manévrování i na nerovném povrchu.
- Obzvláště ovladatelné a flexibilní pro manipulaci při čištění.
Skládací háček na kabel
- Pro bezpečné uložení napájecího kabelu.
- Praktická ochrana kabelů
- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.
Velký, otevřený otvor pro plnění čerstvé vody
- Pohodlné, bezpečné a rychle naplněné čerstvou vodou.
- Jasně viditelný indikátor maximální hladiny.
- Žádné rozlití při tažení nebo tlačení stroje.
Integrovaný úložný prostor pro hubici na čalounění
- Hubice na čalounění vždy na dosah.
- Bezpečné skladování i během přepravy.
Specifikace
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|12 - 18
|Množství vzduchu (l/s)
|71
|Podtlak (mbar/kPa)
|270 / 27
|Úroveň nástřiku (l/min)
|1
|Nástřikový tlak (bar)
|1
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|8 / 7
|Výkon turbíny (W)
|1200
|Výkon čerpadla (W)
|40
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Hladina hluku (dB(A))
|71
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|13
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.
Obsah balení
- Krátká hubice na čalounění s rukojetí
- Čisticí prostředek: RM 764 N, 1 l
- Nástřiková sací hadice: 2.5 m
- Hák na kabel
- odnímatelná nádoba 2 v 1 na čerstvou/špinavou vodu
Vybavení
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro hubici na čalounění/štěrbinovou hubici
- Integrovaný úložný prostor pro příslušenství pro podlahovou hubici
- Tryska: Hubice na čalounění (na suché vysávání), oranžový
Oblasti použití
- Pro intenzivní čištění čalounění a čalouněného nábytku do hloubky vláken
- Pro cílené odstraňování skvrn na textilních površích
- K čištění všech textilních povrchů – včetně interiérů automobilů
- Pro intenzivní čištění čalouněných autosedaček do hloubky vláken
- Pro cílené čištění čalounění v hygienicky citlivých oblastech
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly Puzzi 8/1 Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.