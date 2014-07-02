Extraktor PW 30/1 pro Puzzi 10/2

Výkonná mycí hlava PW 30/1 pro připojení k našemu čističi postřiku Puzzi 10/2. Rotující válečkový kartáč zesiluje čisticí výkon a zvyšuje plošný výkon až o 35 procent.

Jednoduchá manipulace, působivý výkon: výkonná mycí hlava PW 30/1 pro náš čistič postřiku Puzzi 10/2 přesvědčí napříč celou linií. Rychle připojený místo podlahové hubice zajišťuje ještě lepší a rychlejší výsledky čištění s účinností. V jediném kroku se čisticí roztok nastříká na koberec, kartáčuje se rotujícím válečkovým kartáčem a poté se všechny nečistoty vysají. Za prvé lze značně zvýšit čisticí výkon, ale plošný výkon Puzzi 10/2 lze také zvýšit až o 35 procent.

Charakteristické znaky a výhody
Rotující kartáče
Pro zesílení procesu čištění a vyrovnání vláken koberce.
Vyšší plošný výkon
Zvýšení výkonu oblasti až o 35 procent.
Průhledný kryt
Kontrolní okénko na mycí hlavě pro nepřetržité sledování zpětného sání.
Jednoduchá obsluha
  • Rychlé a jednoduché připevnění na místo podlahové hubice.
  • Otáčení válcového kartáče usnadňuje práci s PW 30/1.
  • Snadné spuštění pomocí přepínače.
Specifikace

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 40 - 55
Výkon motoru kartáčů (W) 60
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka kabelu (m) 4
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 350 x 260 x 835

Videa

Oblasti použití
  • Kobercové podlahy
Čisticí prostředky
Náhradní díly PW 30/1 pro Puzzi 10/2

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.