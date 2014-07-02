Extraktor PW 30/1 pro Puzzi 10/2
Výkonná mycí hlava PW 30/1 pro připojení k našemu čističi postřiku Puzzi 10/2. Rotující válečkový kartáč zesiluje čisticí výkon a zvyšuje plošný výkon až o 35 procent.
Jednoduchá manipulace, působivý výkon: výkonná mycí hlava PW 30/1 pro náš čistič postřiku Puzzi 10/2 přesvědčí napříč celou linií. Rychle připojený místo podlahové hubice zajišťuje ještě lepší a rychlejší výsledky čištění s účinností. V jediném kroku se čisticí roztok nastříká na koberec, kartáčuje se rotujícím válečkovým kartáčem a poté se všechny nečistoty vysají. Za prvé lze značně zvýšit čisticí výkon, ale plošný výkon Puzzi 10/2 lze také zvýšit až o 35 procent.
Charakteristické znaky a výhody
Rotující kartáčePro zesílení procesu čištění a vyrovnání vláken koberce.
Vyšší plošný výkonZvýšení výkonu oblasti až o 35 procent.
Průhledný krytKontrolní okénko na mycí hlavě pro nepřetržité sledování zpětného sání.
Jednoduchá obsluha
- Rychlé a jednoduché připevnění na místo podlahové hubice.
- Otáčení válcového kartáče usnadňuje práci s PW 30/1.
- Snadné spuštění pomocí přepínače.
Specifikace
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|40 - 55
|Výkon motoru kartáčů (W)
|60
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Délka kabelu (m)
|4
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|350 x 260 x 835
Oblasti použití
- Kobercové podlahy
Náhradní díly PW 30/1 pro Puzzi 10/2
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.