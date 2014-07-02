Extraktor PW 30/1 pro Puzzi 30/4
Zvyšuje plošný výkon našeho čističe postřiku Puzzi 30/4 až o 35 procent a také zlepšuje výsledek čištění: výkonná mycí hlava PW 30/1 s rotujícím válečkovým kartáčem.
Rychlejší, hlubší, lepší: rychle připojitelné místo podlahové hubice a okamžitě připravené k použití, výkonná mycí hlava PW 30/1 pro náš čisticí prostředek pro extrakci rozprašováním Puzzi 30/4 umožňuje výrazné zesílení celkového procesu čištění a zvýšení plošný výkon až o 35 procent. Inteligentní design umožňuje stříkání a kartáčování čisticího roztoku rotujícím válečkem a následné vysávání všech nečistot - v jednom kroku!
Charakteristické znaky a výhody
Rotující kartáče
Vyšší plošný výkon
Průhledný kryt
Jednoduchá obsluha
Specifikace
Technické údaje
|Max. plošný výkon (m²/h)
|70 - 110
|Výkon motoru kartáčů (W)
|60
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Délka kabelu (m)
|7
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|350 x 260 x 835
Čisticí prostředky
Náhradní díly PW 30/1 pro Puzzi 30/4
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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