Extraktor PW 30/1 pro Puzzi 30/4

Zvyšuje plošný výkon našeho čističe postřiku Puzzi 30/4 až o 35 procent a také zlepšuje výsledek čištění: výkonná mycí hlava PW 30/1 s rotujícím válečkovým kartáčem.

Rychlejší, hlubší, lepší: rychle připojitelné místo podlahové hubice a okamžitě připravené k použití, výkonná mycí hlava PW 30/1 pro náš čisticí prostředek pro extrakci rozprašováním Puzzi 30/4 umožňuje výrazné zesílení celkového procesu čištění a zvýšení plošný výkon až o 35 procent. Inteligentní design umožňuje stříkání a kartáčování čisticího roztoku rotujícím válečkem a následné vysávání všech nečistot - v jednom kroku!

Charakteristické znaky a výhody
Extraktor PW 30/1 pro Puzzi 30/4: Rotující kartáče
Rotující kartáče
Extraktor PW 30/1 pro Puzzi 30/4: Vyšší plošný výkon
Vyšší plošný výkon
Extraktor PW 30/1 pro Puzzi 30/4: Průhledný kryt
Průhledný kryt
Jednoduchá obsluha
Specifikace

Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h) 70 - 110
Výkon motoru kartáčů (W) 60
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka kabelu (m) 7
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 350 x 260 x 835
Čisticí prostředky
Náhradní díly PW 30/1 pro Puzzi 30/4

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.