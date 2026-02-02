Odstraňovač stop po pneumatikách a otěru RM 776, 10l

Vysoce aktivní speciální čistič pro odstranění stop po otěru gumy a provozu vysokozdvižných vozíků. Účinný také pro odstranění silných nečistot z olejů a sazí a polymerových a voskových povlaků. Účinně odstraní zbytky lepicí pásky.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost (kg) 10,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 240 x 200 x 305
Vlastnosti
  • Účinný speciální čistič k odstraňování stop po pneumatikách a oděru
  • Odstraní stopy po otěru gumy a provozu přepravních vozíků
  • Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
  • Odstraňuje voskové a polymerové povlaky
  • Odstraňuje účinně zbytky po lepicí pásce
  • Použitelný i pro závěrečný úklid na stavbách
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Odstraňovač stop po pneumatikách a otěru RM 776, 10l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P405 Skladujte uzamčené.
  • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
  • Čištění podlahy
Příslušenství