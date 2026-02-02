FloorPro Čistič s leskem RM 755, 10l
Leštič podlah se sníženou pěnivostí s citrónovou vůní pro všechny tvrdé podlahy. RM 755 uschne naprosto bez tvorby šmouh. Vhodný pro vysoce lesklé kamenné podlahy.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|11,4
|Hmotnost (kg)
|10
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- Účinný základní a údržbový čistič pro všechny tvrdé a elastické podlahy s vysokým leskem
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- lesklý
- Zasychá bez šmouh
- S mimořádně malou pěnivostí
- Příjemná, svěží vůně
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
- Neobsahuje fosfáty
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Varování
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
- Čištění podlahy