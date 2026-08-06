Aktivní pěna CP 940, 20l

Lehce alkalický autošampon vytváří stabilní pěnu v zařízeních Clean park a samoobslužných mycích zařízeních. Chrání povrchy a dobře se oplachuje. Citronová vůně.

Ideální pro mytí vozidel kartáči v samoobslužných mycích systémech, ale také velmi vhodný pro použití ve vysokotlakých čističích s pěnovými tryskami: mimořádně úsporný mycí prostředek Aktivní pěna CP 940 od společnosti Kärcher pro důkladné a šetrné mytí osobních a užitkových vozidel. Aktivní pěna je určena pro použití za mokra i za sucha s kartáčem a vytváří jasnou a objemnou pěnu, která bez námahy rozpouští olej, mastnotu a minerální znečištění a zároveň zvyšuje kluznost kartáče pro šetrné čištění. Kromě toho koordinace s následnými voskovými produkty zabraňuje vzniku šmouh na laku a snižuje opětovné znečištění kartáčů. Povrchově aktivní látky obsažené v CP 935 jsou biologicky odbouratelné v souladu s OECD, takže je šetrný k životnímu prostředí, a v odlučovači oleje velmi rychle odděluje olej a vodu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 8
Hmotnost (kg) 20,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 230 x 410
Vlastnosti
  • Pěnivý kartáčový šampon pro mytí osobních vozidel
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Vytváří objemnou, světlou a atraktivní pěnu
  • Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
  • Výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů
  • Slučitelný s vosky a zabraňuje tak tvorbě šedého závoje na lakovaném povrchu
  • V souladu s VDA
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Aktivní pěna CP 940, 20l
Aktivní pěna CP 940, 20l
Aktivní pěna CP 940, 20l
Aktivní pěna CP 940, 20l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • Čištění vozidla
  • mytí užitkových vozů
  • osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
  • osobní automobily
Příslušenství