Aktivní pěna CP 940, 20l
Lehce alkalický autošampon vytváří stabilní pěnu v zařízeních Clean park a samoobslužných mycích zařízeních. Chrání povrchy a dobře se oplachuje. Citronová vůně.
Ideální pro mytí vozidel kartáči v samoobslužných mycích systémech, ale také velmi vhodný pro použití ve vysokotlakých čističích s pěnovými tryskami: mimořádně úsporný mycí prostředek Aktivní pěna CP 940 od společnosti Kärcher pro důkladné a šetrné mytí osobních a užitkových vozidel. Aktivní pěna je určena pro použití za mokra i za sucha s kartáčem a vytváří jasnou a objemnou pěnu, která bez námahy rozpouští olej, mastnotu a minerální znečištění a zároveň zvyšuje kluznost kartáče pro šetrné čištění. Kromě toho koordinace s následnými voskovými produkty zabraňuje vzniku šmouh na laku a snižuje opětovné znečištění kartáčů. Povrchově aktivní látky obsažené v CP 935 jsou biologicky odbouratelné v souladu s OECD, takže je šetrný k životnímu prostředí, a v odlučovači oleje velmi rychle odděluje olej a vodu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|8
|Hmotnost (kg)
|20,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 230 x 410
Vlastnosti
- Pěnivý kartáčový šampon pro mytí osobních vozidel
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Vytváří objemnou, světlou a atraktivní pěnu
- Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
- Výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů
- Slučitelný s vosky a zabraňuje tak tvorbě šedého závoje na lakovaném povrchu
- V souladu s VDA
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P280a Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
- Čištění vozidla
- mytí užitkových vozů
- osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky
- osobní automobily