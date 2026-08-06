Kalové čerpadlo WWP 45
Čerpadlo na odpadní vodu WWP 45 s hodinovým výkonem až 45 m³ vody zaujme výkonným benzínovým motorem v místech, kde není k dispozici žádné externí napájení.
Typickým použitím našeho vysoce mobilního čerpadla odpadní vody WWP 45 s robustním trubkovým ocelovým rámem, které je určeno pro náročné aplikace, jsou zatopené sklepy nebo výkopové jámy. Díky výkonnému benzínovému motoru pracuje stroj zcela nezávisle na externím napájení a je schopen odčerpat až 45 m³ vody za hodinu (750 litrů každou minutu). Snadno zpracuje i velmi hrubé částice o průměru maximálně 30 milimetrů. V případě potřeby lze čerpadlo použít i pro jiné aplikace, např. pro zásobování vodou v zemědělství.
Charakteristické znaky a výhody
Vyvinuto pro práci v tvrdých podmínkáchRobustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Zvládne bez námahy i velké částečky až do velikosti 30 milimetrů.
Vysoce výkonnéNepřetržité čerpání až 100 m³ vody na jedno naplnění nádrže. Pro rychlé odčerpání velkého množství vody (750 l/min, resp. 45 m³/h).
Široký rozsah použitíRychlé nakládání přívěsů HD / HDS nebo IB kontejnerů. Lze použít pro čerpání výkopových jám, podzemních parkovišť nebo podjezdů.
Uživatelská přívětivost
- Výkonné benzínové motory EU STAGE V s tahovým startem a manuálním sytičem.
- Vysoká mobilita a snadná přeprava díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti.
- Všechny komponenty důležité pro servis jsou dobře přístupné.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (m³/h)
|<= 45
|Nasávací výška max. (m)
|max. 7
|Dodání do (m)
|max. 25
|Max. velikost částeček (mm)
|max. 30
|Druh pohonu
|Benzín
|Objem motoru (cm³)
|196
|Výkon motoru (kW/hp)
|5,1 / 6,9
|Objem nádrže (l)
|3,6
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|35,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|40,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|629 x 425 x 445
Obsah balení
- Manuální sytič
- Měrka oleje
- Koš sání
- Objímka hadice: 3 Kusy
- Spojka hadice: 2 Kusy
Videa
Oblasti použití
- Odčerpání velkého množství vody ve stavebnictví, jako v zaplněných stavebních jámách
- Odčerpání velkého množství vody v obcích, např. zaplavených sklepů
- Čerpání velkého množství vody v zemědělství, např. pro zásobování vodou
- I pro rychlé naplnění nádrží na vodu, jako u HD Trailerů
Příslušenství
Náhradní díly WWP 45
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.