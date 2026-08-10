Komunální nosič nástaveb C 65 TC

Efektivní a snadno ovladatelný nosič nářadí C 65 TC je multitalent pro celoroční použití. Jeho kabina pro 2 osoby zvyšuje možnosti využití a pracovní komfort.

S multifunkčním nosičem nářadí C 65 TC najdou komunální i komerční uživatelé kvalitního partnera pro všechny každodenní výzvy. Je vybaven turbodieselovým motorem o výkonu 65 koní a kabinou pro 2 osoby. Nosič nářadí je ve svém živlu v terénu i na silnici a má vše, čím se nosič vyznačuje: kloubové řízení, hydraulické vyrovnávání zatížení kol, mechanické uzávěrky diferenciálu, mechanický přední vývodový hřídel a 3-rozměrný přední zdvih umožňují profesionální celoroční použití na nejvyšší úrovni. 2. sedadlo přináší četné výhody a další možnosti využití - 2. osoba na palubě v mnoha případech ušetří další vozidlo, což zvyšuje efektivitu. Kromě toho může spolujezdec provádět menší práce s ručním nářadím, zatímco řidič se soustředí na práci s komunálním vozidlem. Výbavu doplňují doplňky, které jsou v této třídě vozidel inovativní, jako je vnitřní blatník proti vnikání nečistot, elektronický ruční a nožní pedál a digitální kombinovaný displej pro zobrazení různých funkcí vozidla.

Charakteristické znaky a výhody
Komunální nosič nástaveb C 65 TC: Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření
Flexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí. Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí. Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí.
Komunální nosič nástaveb C 65 TC: Ergonomická a pohodlná kabina
Ergonomická a pohodlná kabina
Optimální klima místnosti ve všech povětrnostních podmínkách s klimatizací, topením a rotujícími vzduchovými tryskami. Kabina pro 2 osoby s dostatečným prostorem pro cestující. 360° panoramatický výhled pro nerušený výhled na pracovní plochu a bezpečné manévrování.
Komunální nosič nástaveb C 65 TC: Velmi snadný servis
Velmi snadný servis
Hydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje. Nádrže lze vyklopit na obě strany pro snadné čištění a servisní přístup.
Specifikace

Technické údaje

Pohon Nafta
Trakční pohon Pohon všech kol
Výrobce motoru Kubota
Výkon motoru (kW) 48
Objem motoru (cm³) 2615
Válec motoru 4
Emisní norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 65
Rychlost jízdy (km/h) 40
Pracovní rychlost (km/h) 20
Rozvor kol (mm) 1870
Maximální povolená hmotnost (kg) 3500
Přípustná celková hmotnost (volitelné) (kg) 3800
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2089
Rozměry (D x Š x V) (mm) 3669 x 1266 x 2215

Vybavení

  • Filtr na malé částečky
  • Klimatizace
  • Topení
  • Majáček
  • Celoroční využití
Komunální nosič nástaveb C 65 TC
Komunální nosič nástaveb C 65 TC
Komunální nosič nástaveb C 65 TC

Videa

Oblasti použití
  • 119/5000Vhodné pro čištění silnic a mokrých vozů, zimní servis, údržbu zeleně a také pro přepravní požadavky