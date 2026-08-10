Komunální nosič nástaveb C 65 TC
Efektivní a snadno ovladatelný nosič nářadí C 65 TC je multitalent pro celoroční použití. Jeho kabina pro 2 osoby zvyšuje možnosti využití a pracovní komfort.
S multifunkčním nosičem nářadí C 65 TC najdou komunální i komerční uživatelé kvalitního partnera pro všechny každodenní výzvy. Je vybaven turbodieselovým motorem o výkonu 65 koní a kabinou pro 2 osoby. Nosič nářadí je ve svém živlu v terénu i na silnici a má vše, čím se nosič vyznačuje: kloubové řízení, hydraulické vyrovnávání zatížení kol, mechanické uzávěrky diferenciálu, mechanický přední vývodový hřídel a 3-rozměrný přední zdvih umožňují profesionální celoroční použití na nejvyšší úrovni. 2. sedadlo přináší četné výhody a další možnosti využití - 2. osoba na palubě v mnoha případech ušetří další vozidlo, což zvyšuje efektivitu. Kromě toho může spolujezdec provádět menší práce s ručním nářadím, zatímco řidič se soustředí na práci s komunálním vozidlem. Výbavu doplňují doplňky, které jsou v této třídě vozidel inovativní, jako je vnitřní blatník proti vnikání nečistot, elektronický ruční a nožní pedál a digitální kombinovaný displej pro zobrazení různých funkcí vozidla.
Charakteristické znaky a výhody
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšířeníFlexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí. Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí. Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí.
Ergonomická a pohodlná kabinaOptimální klima místnosti ve všech povětrnostních podmínkách s klimatizací, topením a rotujícími vzduchovými tryskami. Kabina pro 2 osoby s dostatečným prostorem pro cestující. 360° panoramatický výhled pro nerušený výhled na pracovní plochu a bezpečné manévrování.
Velmi snadný servisHydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje. Nádrže lze vyklopit na obě strany pro snadné čištění a servisní přístup.
Specifikace
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon všech kol
|Výrobce motoru
|Kubota
|Výkon motoru (kW)
|48
|Objem motoru (cm³)
|2615
|Válec motoru
|4
|Emisní norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|65
|Rychlost jízdy (km/h)
|40
|Pracovní rychlost (km/h)
|20
|Rozvor kol (mm)
|1870
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|3500
|Přípustná celková hmotnost (volitelné) (kg)
|3800
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2089
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3669 x 1266 x 2215
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Klimatizace
- Topení
- Majáček
- Celoroční využití
Videa
Oblasti použití
- 119/5000Vhodné pro čištění silnic a mokrých vozů, zimní servis, údržbu zeleně a také pro přepravní požadavky