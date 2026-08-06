Komunální nosič nástaveb MIC 35

Nosič nářadí MIC 35 s chytrým systémem rychlé výměny, komfortní kabinou s panoramatickým výhledem a také motorem, který výrazně podhodnocuje emisní limity STAGE V.

Aplikace v městských ekologických zónách jsou možné díky nosiči nářadí MIC 35 díky nejmodernější technologii naftových motorů, přímému vstřikování common rail a filtru částic. Účinný motor o výkonu 35 HP výrazně podhodnocuje přísné limity normy STAGE V pro emise výfukových plynů a ohromuje ekonomickou účinností. MIC 35 má chytrý celkový koncept, který také zapůsobí do posledního detailu. Velká komfortní kabina s panoramatickým výhledem a přehledně uspořádanými ovládacími prvky, přístup do všech oblastí údržby bez použití nástrojů a různé možnosti integrace nářadí podtrhují toto tvrzení. Přední nářadí se snadno montuje pomocí standardizovaného spojovacího trojúhelníku, zadní nářadí se instaluje bez jakéhokoli namáhání pomocí systému rychlé výměny s hydraulickým naklápěcím rámem. Jako volitelné vybavení je k dispozici také systém vícestupňového připojení pro rychlé a bezkapové připojení hydrauliky, jakož i varianta motoru o výkonu 35 HP, která splňuje emisní normu STAGE IIIA.

Charakteristické znaky a výhody
Ekonomický a ekologický pohon
  • Přímé vstřikování Common Rail a částicový filtr snižují hodnoty emisí pod emisní normu STAGE V.
  • Pro práce v městkých ekologických zónách.
  • Nízká spotřeba paliva chrání životní prostředí a snižuje provozní náklady.
Integrované rychlovýměnné systémy
  • Montáž čelního nářadí pomocí standardizovaného spojovacího trojúhelníku.
  • Výměna nástaveb v zadní části zařízení pomocí rychlovýměnného systému s hydraulickým výklopným rámem.
  • Volitelný multispojovací systém pro rychlé a bezúkapové připojení hydrauliky.
Maximální pracovní komfort
  • Největší kabina ve své třídě (objem vzduchu 1,45 m³), 360 ° panoramatický výhled, ergonomický a přehledně uspořádaný.
  • Okna na obou stranách, uzamykatelná přihrádka, USB nabíjení, držák láhve.
Mimořádně nenáročná údržba
  • Kvalitní komponenty umožňují velmi dlouhé intervaly údržby 500 až 1000 hodin.
  • Přístup bez nástrojů ke všem komponentům důležitým pro údržbu, např. přes výklopný kryt motoru.
  • Chladič lze uvést pro čištění do definované polohy.
Specifikace

Technické údaje

Pohon Nafta
Trakční pohon Pohon všech kol
Výrobce motoru Yanmar
Výkon motoru (kW) 26
Objem motoru (cm³) 1642
Válec motoru 3
Emisní norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 41
Rychlost jízdy (km/h) 25
Pracovní rychlost (km/h) 25
Rozvor kol (?) 1500
Maximální povolená hmotnost (kg) 2500
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1374
Hmotnost včetně obalu (kg) 1374
Rozměry (D x Š x V) (mm) 3750 x 1075 x 1980

Vybavení

  • Filtr na malé částečky
  • Klimatizace
  • Topení
  • Majáček
  • Celoroční využití
Komunální nosič nástaveb MIC 35
Komunální nosič nástaveb MIC 35
Komunální nosič nástaveb MIC 35
Komunální nosič nástaveb MIC 35

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