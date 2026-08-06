Komunální nosič nástaveb MIC 35
Nosič nářadí MIC 35 s chytrým systémem rychlé výměny, komfortní kabinou s panoramatickým výhledem a také motorem, který výrazně podhodnocuje emisní limity STAGE V.
Aplikace v městských ekologických zónách jsou možné díky nosiči nářadí MIC 35 díky nejmodernější technologii naftových motorů, přímému vstřikování common rail a filtru částic. Účinný motor o výkonu 35 HP výrazně podhodnocuje přísné limity normy STAGE V pro emise výfukových plynů a ohromuje ekonomickou účinností. MIC 35 má chytrý celkový koncept, který také zapůsobí do posledního detailu. Velká komfortní kabina s panoramatickým výhledem a přehledně uspořádanými ovládacími prvky, přístup do všech oblastí údržby bez použití nástrojů a různé možnosti integrace nářadí podtrhují toto tvrzení. Přední nářadí se snadno montuje pomocí standardizovaného spojovacího trojúhelníku, zadní nářadí se instaluje bez jakéhokoli namáhání pomocí systému rychlé výměny s hydraulickým naklápěcím rámem. Jako volitelné vybavení je k dispozici také systém vícestupňového připojení pro rychlé a bezkapové připojení hydrauliky, jakož i varianta motoru o výkonu 35 HP, která splňuje emisní normu STAGE IIIA.
Charakteristické znaky a výhody
Ekonomický a ekologický pohon
- Přímé vstřikování Common Rail a částicový filtr snižují hodnoty emisí pod emisní normu STAGE V.
- Pro práce v městkých ekologických zónách.
- Nízká spotřeba paliva chrání životní prostředí a snižuje provozní náklady.
Integrované rychlovýměnné systémy
- Montáž čelního nářadí pomocí standardizovaného spojovacího trojúhelníku.
- Výměna nástaveb v zadní části zařízení pomocí rychlovýměnného systému s hydraulickým výklopným rámem.
- Volitelný multispojovací systém pro rychlé a bezúkapové připojení hydrauliky.
Maximální pracovní komfort
- Největší kabina ve své třídě (objem vzduchu 1,45 m³), 360 ° panoramatický výhled, ergonomický a přehledně uspořádaný.
- Okna na obou stranách, uzamykatelná přihrádka, USB nabíjení, držák láhve.
Mimořádně nenáročná údržba
- Kvalitní komponenty umožňují velmi dlouhé intervaly údržby 500 až 1000 hodin.
- Přístup bez nástrojů ke všem komponentům důležitým pro údržbu, např. přes výklopný kryt motoru.
- Chladič lze uvést pro čištění do definované polohy.
Specifikace
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon všech kol
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Výkon motoru (kW)
|26
|Objem motoru (cm³)
|1642
|Válec motoru
|3
|Emisní norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|41
|Rychlost jízdy (km/h)
|25
|Pracovní rychlost (km/h)
|25
|Rozvor kol (?)
|1500
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|2500
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1374
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1374
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Klimatizace
- Topení
- Majáček
- Celoroční využití
Videa