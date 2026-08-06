Komunální nosič nástaveb S 100/130
Robustní, výkonné, terénní: Multifunkční nosiče nářadí v řadě S jsou skuteční pomocníci – navržené pro celoroční použití v nejnáročnějších podmínkách.
S výkonem až 130 koní je řada S jedním z nejsilnějších nosičů na trhu. Rychle přejdete na zimní servis, zametání nebo údržbu zeleně. Standardizovaný přední závěs (CAT II) s nosností 2700 kilogramů, mechanická PTO hřídel a až 120 litrů hydraulické kapacity umožňují náročnou práci. Díky trojrozměrnému pohybu předního závěsu lze nástavec přizpůsobit příslušné pracovní situaci. Vibrace mezi vozidlem a připojeným nářadím jsou kompenzovány a absorbovány prostřednictvím hydrauliky. To umožňuje rychlejší přepravu, zvyšuje bezpečnost jízdy a chrání vozidlo a přídavné zařízení. Stálý pohon všech čtyř kol zajišťuje konstantní trakci a kontakt, mechanická uzávěrka diferenciálu pro rovnoměrný přenos výkonu na obě nápravy při extrémním nasazení. Dvojitý pohon pojezdu zaručuje optimální využití hydrostatického a mechanického pohonu pojezdu. Hydrostatický vyvažovač zatížení kol je na desce pro bezpečnost při otáčení ve svahu, při přejíždění okrajů chodníků a při použití velkých přídavných zařízení s vysokým těžištěm. K dispozici také kabina pro 2 osoby.
Charakteristické znaky a výhody
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšířeníFlexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí. Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí. Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí.
Ergonomická a pohodlná kabinaKomfortní a ergonomická kabina s optimální viditelností na všech stranách. Tři varianty sezení: Jedno sedadlo, 2 sedadla nebo nastavitelné sedadlo.
Snadný servisní přístupKaždodenní servisní práce je možná bez demontáže. Hydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje. Otočné nebo sklopné boční díly na pravé a levé straně.
Specifikace
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon všech kol
|Výrobce motoru
|Deutz
|Výkon motoru (kW)
|95
|Objem motoru (cm³)
|3621
|Válec motoru
|4
|Emisní norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|84
|Rychlost jízdy (km/h)
|40
|Pracovní rychlost (km/h)
|20
|Rozvor kol (mm)
|1827
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|5500
|Přípustná celková hmotnost (volitelné) (kg)
|6000
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3100
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|3921 x 1360 x 2233
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Klimatizace
- Topení
- Majáček
- Celoroční využití
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro údržbu zahrad, zimní servis, ale i pro zametání a úklid