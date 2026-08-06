Komunální nosič nástaveb S 100/130

Robustní, výkonné, terénní: Multifunkční nosiče nářadí v řadě S jsou skuteční pomocníci – navržené pro celoroční použití v nejnáročnějších podmínkách.

S výkonem až 130 koní je řada S jedním z nejsilnějších nosičů na trhu. Rychle přejdete na zimní servis, zametání nebo údržbu zeleně. Standardizovaný přední závěs (CAT II) s nosností 2700 kilogramů, mechanická PTO hřídel a až 120 litrů hydraulické kapacity umožňují náročnou práci. Díky trojrozměrnému pohybu předního závěsu lze nástavec přizpůsobit příslušné pracovní situaci. Vibrace mezi vozidlem a připojeným nářadím jsou kompenzovány a absorbovány prostřednictvím hydrauliky. To umožňuje rychlejší přepravu, zvyšuje bezpečnost jízdy a chrání vozidlo a přídavné zařízení. Stálý pohon všech čtyř kol zajišťuje konstantní trakci a kontakt, mechanická uzávěrka diferenciálu pro rovnoměrný přenos výkonu na obě nápravy při extrémním nasazení. Dvojitý pohon pojezdu zaručuje optimální využití hydrostatického a mechanického pohonu pojezdu. Hydrostatický vyvažovač zatížení kol je na desce pro bezpečnost při otáčení ve svahu, při přejíždění okrajů chodníků a při použití velkých přídavných zařízení s vysokým těžištěm. K dispozici také kabina pro 2 osoby.

Charakteristické znaky a výhody
Komunální nosič nástaveb S 100/130: Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření
Flexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí. Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí. Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí.
Komunální nosič nástaveb S 100/130: Ergonomická a pohodlná kabina
Ergonomická a pohodlná kabina
Komfortní a ergonomická kabina s optimální viditelností na všech stranách. Tři varianty sezení: Jedno sedadlo, 2 sedadla nebo nastavitelné sedadlo.
Komunální nosič nástaveb S 100/130: Snadný servisní přístup
Snadný servisní přístup
Každodenní servisní práce je možná bez demontáže. Hydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje. Otočné nebo sklopné boční díly na pravé a levé straně.
Specifikace

Technické údaje

Pohon Nafta
Trakční pohon Pohon všech kol
Výrobce motoru Deutz
Výkon motoru (kW) 95
Objem motoru (cm³) 3621
Válec motoru 4
Emisní norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 84
Rychlost jízdy (km/h) 40
Pracovní rychlost (km/h) 20
Rozvor kol (mm) 1827
Maximální povolená hmotnost (kg) 5500
Přípustná celková hmotnost (volitelné) (kg) 6000
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3100
Rozměry (D x Š x V) (mm) 3921 x 1360 x 2233

Vybavení

  • Filtr na malé částečky
  • Klimatizace
  • Topení
  • Majáček
  • Celoroční využití
Komunální nosič nástaveb S 100/130
Komunální nosič nástaveb S 100/130
Komunální nosič nástaveb S 100/130

Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro údržbu zahrad, zimní servis, ale i pro zametání a úklid