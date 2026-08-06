Komunální nosič nástaveb S 75
Robustní, silný a terénní: multifunkční nosič nářadí Holder S 75 je skutečným tahounem – ideální komunální vozidlo pro celoroční použití v nejnáročnějších podmínkách.
Ať už se jedná o zimní servis nebo údržbu zeleně a zavlažování, nový Holder S 75 za vás provede širokou škálu úkolů té nejvyšší kvality. Jeho kloubové řízení zaručuje maximální manévrovatelnost i v úzkých oblastech nebo na chodnících. To umožňuje obratnou, přesnou a směrově stabilní práci s perfektními pracovními výsledky. Stálý pohon všech kol rozděluje výkon motoru o výkonu 75 koní optimálně na všechna čtyři kola a zajišťuje vynikající trakci. S průjezdnou šířkou 1,31 metru (v závislosti na pneumatikách) se komunální nosič nářadí snadno dostane do každého koutu svého působiště 365 dní v roce. I ty nejnáročnější operace lze snadno ovládat z komfortní kabiny.
Charakteristické znaky a výhody
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšířeníFlexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí. Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí. Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí.
Ergonomická a pohodlná kabinaOptimální klima místnosti ve všech povětrnostních podmínkách s klimatizací, topením a rotujícími vzduchovými tryskami. 360° panoramatický výhled pro nerušený výhled na pracovní plochu a bezpečné manévrování. Ergonomicky uspořádaná pracovní plocha.
Snadný servisní přístupKaždodenní servisní práce je možná bez demontáže. Hydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje. Otočné nebo sklopné boční díly na pravé a levé straně.
Specifikace
Technické údaje
|Pohon
|Nafta
|Trakční pohon
|Pohon všech kol
|Výrobce motoru
|Deutz
|Výkon motoru (kW)
|55
|Objem motoru (cm³)
|3621
|Válec motoru
|4
|Emisní norma
|STAGE V
|Palivová nádrž (l)
|84
|Rychlost jízdy (km/h)
|40
|Pracovní rychlost (km/h)
|20
|Rozvor kol (mm)
|1827
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|5500
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3500
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3500
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|4000 x 1600 x 2300
Vybavení
- Filtr na malé částečky
- Klimatizace
- Topení
- Majáček
- Celoroční využití
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro údržbu zahrad, zimní servis, ale i pro zametání a úklid