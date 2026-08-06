Komunální nosič nástaveb S 75

Robustní, silný a terénní: multifunkční nosič nářadí Holder S 75 je skutečným tahounem – ideální komunální vozidlo pro celoroční použití v nejnáročnějších podmínkách.

Ať už se jedná o zimní servis nebo údržbu zeleně a zavlažování, nový Holder S 75 za vás provede širokou škálu úkolů té nejvyšší kvality. Jeho kloubové řízení zaručuje maximální manévrovatelnost i v úzkých oblastech nebo na chodnících. To umožňuje obratnou, přesnou a směrově stabilní práci s perfektními pracovními výsledky. Stálý pohon všech kol rozděluje výkon motoru o výkonu 75 koní optimálně na všechna čtyři kola a zajišťuje vynikající trakci. S průjezdnou šířkou 1,31 metru (v závislosti na pneumatikách) se komunální nosič nářadí snadno dostane do každého koutu svého působiště 365 dní v roce. I ty nejnáročnější operace lze snadno ovládat z komfortní kabiny.

Charakteristické znaky a výhody
Komunální nosič nástaveb S 75: Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření
Velká variabilita typů vozidel, konstrukčních možností a možností rozšíření
Flexibilní použití a velký výběr výkonného nářadí. Rychloupínací systém umožňuje 1 osobě výměnu zařízení bez potřeby jakéhokoli nářadí. Dvě standardní přípojné oblasti (přední/zadní) a 3. přípojná plocha pro kloubové nářadí.
Komunální nosič nástaveb S 75: Ergonomická a pohodlná kabina
Ergonomická a pohodlná kabina
Optimální klima místnosti ve všech povětrnostních podmínkách s klimatizací, topením a rotujícími vzduchovými tryskami. 360° panoramatický výhled pro nerušený výhled na pracovní plochu a bezpečné manévrování. Ergonomicky uspořádaná pracovní plocha.
Komunální nosič nástaveb S 75: Snadný servisní přístup
Snadný servisní přístup
Každodenní servisní práce je možná bez demontáže. Hydraulicky sklopný kryt motorového prostoru umožňuje sklápění pomocí kloubového stroje. Otočné nebo sklopné boční díly na pravé a levé straně.
Specifikace

Technické údaje

Pohon Nafta
Trakční pohon Pohon všech kol
Výrobce motoru Deutz
Výkon motoru (kW) 55
Objem motoru (cm³) 3621
Válec motoru 4
Emisní norma STAGE V
Palivová nádrž (l) 84
Rychlost jízdy (km/h) 40
Pracovní rychlost (km/h) 20
Rozvor kol (mm) 1827
Maximální povolená hmotnost (kg) 5500
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3500
Hmotnost včetně obalu (kg) 3500
Rozměry (D x Š x V) (mm) 4000 x 1600 x 2300

Vybavení

  • Filtr na malé částečky
  • Klimatizace
  • Topení
  • Majáček
  • Celoroční využití
Komunální nosič nástaveb S 75
Komunální nosič nástaveb S 75
Komunální nosič nástaveb S 75

Videa

Oblasti použití
  • Vhodné pro údržbu zahrad, zimní servis, ale i pro zametání a úklid