Odpadkový koš s pedálem

Pedálový odpadkový koš o objemu 60 litrů z recyklovatelného plastu s dlouhou životností. Vhodný pro pytle na odpadky o rozměrech 70 × 110 cm. S kazetou pohlcující zápach.

Pedálový odpadkový koš o objemu 60 litrů s dlouhou životností a nerezavějícím povrchem je vyroben z recyklovatelného plastu (obsahuje téměř 70 % recyklovaného materiálu) a je určen pro pytle na odpadky o rozměrech 70 × 110 cm. Praktický nášlapný pedál vyrobený z robustní plastové tyče otevírá víko, čímž zabraňuje nutnosti dotýkat se odpadkového koše rukama. Všechny části se velmi snadno udržují v hygienické čistotě.

Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Kapacita (l) 60
Barva bílý
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,6
Hmotnost balení (kg) 4,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 500 x 360 x 680
Rozměry, balené (mm) 500 x 360 x 680
Odpadkový koš s pedálem
Oblasti použití
  • Likvidace