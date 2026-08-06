Odpadkový koš s pedálem
Pedálový odpadkový koš o objemu 60 litrů z recyklovatelného plastu s dlouhou životností. Vhodný pro pytle na odpadky o rozměrech 70 × 110 cm. S kazetou pohlcující zápach.
Pedálový odpadkový koš o objemu 60 litrů s dlouhou životností a nerezavějícím povrchem je vyroben z recyklovatelného plastu (obsahuje téměř 70 % recyklovaného materiálu) a je určen pro pytle na odpadky o rozměrech 70 × 110 cm. Praktický nášlapný pedál vyrobený z robustní plastové tyče otevírá víko, čímž zabraňuje nutnosti dotýkat se odpadkového koše rukama. Všechny části se velmi snadno udržují v hygienické čistotě.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Kapacita (l)
|60
|Barva
|bílý
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,6
|Hmotnost balení (kg)
|4,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|500 x 360 x 680
|Rozměry, balené (mm)
|500 x 360 x 680
Oblasti použití
- Likvidace