Mycí linky pro užitková vozidla
S programem mycích linek pro mytí užitkových vozidel se společnost Kärcher staví tváří v tvář požadavkům nejrůznějších typů vozidel a podmínek.
Ekonomická a spolehlivá: mycí linky pro užitková vozidla řady TB
S mycí portálovou linkou pro užitková vozidla Kärcher TB vyhovíte bez problémů i největším výzvám. Inovativní a výkonná mycí linka TB se dokonale hodí pro pravidelnou péči o různé typy užitkových a nákladních vozidel, vozidel spedicí. Cílová skupina zákazníků jsou provozovatelé komerčních mycích linek pro TIR, prodejci či servisy automobilů.
O spolehlivost a flexibilitu se starají nejmodernější mycí technologie a modulární koncepce konstrukčního řešení.
Bezpečný průběh mytí
Světelné závory rozpoznají obrysy vozu.
Šetrné mytí
Frekvenční měniče zaručují hladké umytí a spolehlivě šetří zařízení myčky.
Vysoká bezpečnost
Svodidla pro bezpečné umístění vozidel v myčce.
Jednoduché instrukce řidičům
Poziční semafor zajišťující správnou polohu vozidla v myčce lze umístit ve stojanu myčky nebo zvlášť před ním.
Nastavitelná výška i šířka
Zařízení lze přizpůsobit téměř každé mycí hale.
Šetrné kartáče
Volitelně pro autobusy: osvědčené osazení kartáčů Carlite® čistí účinně a chrání lak.
Stabilita při mycím procesu
Řídící proces kontroluje příkon kartáčů a garantuje vždy rovnoměrný přítlak.
Vhodná pro každé vozidlo
Inovační uložení postranních kartáčů podporuje zaměření obrysů a zajišťuje vynikající výsledky čištění u každého typu vozidla.
Výhody mycí linky pro nákladní vozidla Kärcher TB
• Nenáročná údržba: osvědčené řemenové a přímé pohony jsou příčinou toho, že není nutné zařízení dodatečně promazávat.
• Snadná obsluha: velký a přehledný ovládací panel s intuitivním způsobem obsluhy uživatelem – dostatečně robustní, aby jej bylo možné ovládat s pracovními rukavicemi na rukou.
• Flexibilní: inteligentní řízení přes sběrnici CAN pro snadnou instalaci a individuální možnosti rozšíření.
Vysoká hospodárnost pro malé vozové parky: RBS 6000
Mycí linkou RBS 6000 nabízí společnost Kärcher ideální řešení pro menší vozové parky. Mobilní jednokartáčová mycí linka byla speciálně vyvinuta k čištění předních, zadních a bočních částí autobusů a dodávek. Rotační kartáč je efektivně veden okolo vozidla a odstraňuje veškerá znečištění jednoduše, rychle a především ekonomicky.
• Promyšlená konstrukce
Díky hliníkové konstrukci je mycí linka RBS 6000 odolná proti povětrnostním vlivům a snadno ovladatelná. Kromě toho chrání poloskořepinové opláštění obsluhu spolehlivě před ostřikem.
• Pro všechny typy vozidel
Díky vertikálnímu zaznamenání obrysů a zařízení pro šikmé nastavení pomocí kolečka dosáhne RBS 6000 i na skosené přední strany vozidel až do úhlu 10°.
• Snadná obsluha
S praktickou ovládací a bezpečností rukojetí lze RBS 6000 vést s minimálním vynaložením síly, jelikož rotace kartáče podporuje pohyb vpřed. Pokud obsluha pustí rukojeť, zastaví se rotace kartáče.
• Optimální výsledek mytí
Dávkovacím čerpadlem je přimícháváno pouze tolik čisticího prostředku Kärcher, kolik je skutečně zapotřebí.
• Kompletní mobilita
Dvě kolečka pro udržování stopy und čtyři otáčivá oběžná kolečka garantují bezpečné stání a snadné manévrování se zařízením.
Maximální spokojenost: se systémovými řešeními Kärcher
Ať spedice, autobusová společnost, obec nebo komerční provozovatelé – se zařízením Kärcher zvolíte správně, neboť společnost Kärcher nabízí pro každou potřebu účinné a promyšlené systémové řešení, na které se můžete vždy spolehnout – a to již více než 80 let.
Pro flexibilitu ve spedicích
Vozový park mnoha spedicí se skládá většinou z různých užitkových vozidel, která kladou různé požadavky na čištění. Společnost Kärcher zde nabízí pro každý typ řešení na míru.
Pro efektivnost nákladů v obcích
Pro obce je při čištění užitných vozidel důležitá především efektivnost nákladů. Optimálně zvolený systém čištění Kärcher není výhodný jen při pořizování, ale snižuje i následné náklady a tím je dlouhodobě rentabilní.
Pro úsporu času v autobusových společnostech
Autobusové společnosti musí dbát na čas a udržovaný vzhled. Výkonné systémy mytí Kärcher čistí autobusy rychle a efektivně. Tímto způsobem zajišťují skutečnou úsporu času a čistý vzhled.
Pro všechny úkoly komerčních provozovatelů
Právě mycí linky komerčních provozovatelů musí zvládnout různorodé úkoly. Různé typy vozidel vyžadují nejvyšší flexibilitu. Bezproblémový průběh umožní pouze dokonale zvolený systém, který dostojí všem požadavkům.
Pro každý typ haly a vozidla
Mycí linka Kärcher TB má variabilní výšku i šířku a tím je vhodná pro každou halu. Se zaznamenáním obrysů postranními kartáči lze bez problémů mýt i nové aerodynamické vozy.
Pro dlouhodobou efektivnost
Všechna systémová řešení Kärcher jsou stabilní a vyvinuta pro hospodárné a z hlediska údržby nenáročné čištění. Tato kvalita garantuje dlouholetou připravenost k užívání a s tím spojenou rentabilitu..
Pro individuální požadavky
Systémy mycích linek Kärcher šetří nejen peníze, nýbrž i čas. Podle stupně znečištění lze zařízení Kärcher TB individuálně naprogramovat a snížit čas průjezdu vozidel.
Pro speciální úkoly
Jako spolehlivý partner nabízí firma Kärcher dokonce efektivní systémová řešení pro vnitřní čištění nádrží. Rozhodněte se, kterým řešením přispějeme k lepší hospodárnosti vašeho mytí vozidel.
Péče o životní prostředí: Recyklační systém vody Kärcher
Recyklační systémy vody Kärcher šetří skutečné peníze a zároveň životní prostředí. Díky inovační fyzikální filtraci je odpadní voda opět kompletně přiváděna do mycího procesu a spotřeba vody snížena až o 85 %.
[A] Zaústění odpadní vody systémem nádrží do kanalizace
[B] Zaústění odpadní vody přes nádrž recyklace vody do kanalizace
Recyklační okruh
Odpadní voda teče přes usazovací nádrž [1] do čerpací nádrže [2]. Odtud je pískovým filtrem (filtr média) s automatickým proplachem [3] přečerpávána do nádrže recyklované vody [4] a přiváděna pomocí zásobovacího čerpadla [5] do procesu mytí. Nadbytečná voda může být přepadem z přečerpávací nádrže podle zákonných předpisů zaústěna do kanalizace [6] přímo nebo přes odlučovací zařízení. Volitelně může být odpadní voda odváděna také přímo z nádrže recyklační vody do kanalizace [7]. V takovém případě není provedeno propojení mezi přečerpávací nádrží a kanalizací.
